24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Зейну Малику – 27: лучшие песни британского певца

377 Читати новину українською
Зейн Малик / www.gettyimages.com

Популярный британский певец Зейн Малик празднует свой день рождения 12 января. Талантливому артисту, который также несколько раз завоевывал статус "Самого стильного мужчины Британии" по версии читателей GQ, исполняется 27 лет.

Безусловно, Зейн Малик стал одним из самых популярных исполнителей – его композиции находят места у миллионов поклонников во всем мире. Кроме того, парень еще и прославился громким романом с супермоделью Джиджи Хадид.

Читайте также: Официально: Джиджи Хадид и Зейн Малик возобновили роман

Об их любви заговорили в ноябре 2015 года, впоследствии пара появляться вместе на светских мероприятиях. В декабре 2016 года даже были слухи о помолвке звезд, однако, по информации СМИ, девушка отказала певцу, потому что не хотела торопиться с женитьбой. А в марте 2018 после трех лет отношений пара официально сообщила о расставании. В первые дни 2020 года Джиджи и Зейн решили восстановить отношения, чем поразили всех поклонников.

Профессиональная жизнь артиста началась еще до его совершеннолетия. Первыми шагами в музыкальной карьере Малика стало участие в группе One Direction в 2010 году. В 2015 Малик строит сольную карьеру. Дебютным синглом стала композиция Pillowtalk и клип с участием Джиджи Хадид. Премьера Pillowtalk состоялась в конце января 2016 года, а уже в феврале заняла первую строчку в Billboard Hot 100. Вместе с этим, певец стал первым британским исполнителем, который сразу возглавил первое место в чарте США.

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Zayn Malik (@zayn)

Самой известной песней стала Dusk Till Dawn, которую Малик записал в дуэте с певицей Сиа. После этого Forbes назвал композицию потенциальным номинантом на премию "Грэмми" за лучшее поп-исполнение дуэтом или группой. Кроме того, композиция дебютировала на первой строке мирового рейтинга iTunes.

В честь дня рождения знаменитости журналисты LifeStyle 24 подготовили подборку самых популярных песен певца.

5 песен Зейна Малика

Смотрите клип Зейна Малика и Sia к песне Dusk Till Dawn: видео

Смотрите клип Зейна Малика и Тейлор Свифт к песне I don'T Wanna Live Forever: видео

Смотрите клип Зейна Малика к песне PILLOWTALK: видео

Смотрите клип Зейна Малика к песне Satisfaction: видео

Смотрите клип Зейна Малика к песне Let Me: видео

 

Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке
сегодня
48610
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Звездные дни рождения Музыка
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 09:33 8 малоизвестных фактов о Злате Огневич, которые могут удивить
1598
11 января 17:31 Самые ожидаемые украинские премьеры: какие фильмы стоит посмотреть
Єлизавета Герасимюк 311
11 января 11:38 Иоланда Хадид празднует 56 лет: 4 секрета красоты экс-модели
Юлія Девда 1462
11 января 09:30 Королевская семья в ярости из-за демарша Меган и Гарри
Женя Котик 1050
10 января 21:00 Людмила Таран: "История Украины такая страшная, в ней судьбы палачей и жертв переплелись"
Наталія Лебідь 419
Новости
Больше новостей
Залиште відгук