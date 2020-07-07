В зеленой блузке с зебрами: Леся Никитюк продемонстрировала стильный летний образ – фото
Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк точно знает, как показать в кадре свои прелести и каждый раз демонстрирует трендовые наряды. Сеть очаровал очередной вариант летнего look, которым похвасталась звезда.
Кадрами со съемок знаменитость поделилась на личной странице в инстаграме. Она любит показывать поклонникам свои аутфиты и с радостью делает это чуть ли не каждый день.
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Образ Леси Никитюк
Телеведущая показала один из своих образов, в котором была во время съемок десятого сезона программы "Кто сверху?". Леся предстала перед камерами в зеленой атласной блузке с изображением зебр. Она завязала вещь снизу, что сделало look более летним и придало изюминку. Соединила блузку со светлыми джинсовыми мини-шортами, щеголяя длинными стройными ногами.
На шее у Никитюк видим массивную цепь. Волосы она собрала в высокий хвост, оставив челку спереди. На лице блогерша сделала нежный макияж с черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах.
Леся Никитюк в зеленой блузке с зебрами / Instagram / @lesia_nikituk
Также Никитюк порадовала подписчиков совместным фото с коллегой по съемочной площадке, телеведущим Сергеем Притулой.
Леся Никитюк и Сергей Притула / Instagram / @lesia_nikituk