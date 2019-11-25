Зеленский наградил орденом режиссера ленты о Голодоморе

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, режиссер Агнешка Холланд отмечена орденом Княгини Ольги III степени. Эту награду она получила за весомый вклад в чествование памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

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70-летняя Агнешка Холланд начинала карьеру как ассистент режиссера, сотрудничая с польскими киносценаристами Кшиштофом Занусси и Анджеем Вайдой. В 1978 году сняла свой первый фильм "Провинциальные актеры", который был отмечен на Каннском фестивале 1980 года.

Номинантка на премию Оскар за ленты "Европа, Европа" и "В темноте" Агнешка Холланд выступила режиссером фильма "Цена правды", который рассказывает о журналисте Гарете Джонсе. Он отправился в Советский Союз в 1933 году, чтобы разоблачить преступления сталинского режима. Журналисту удалось сделать уникальные кадры, которые подтверждали жуткие факты массового геноцида.

Съемки исторического триллера "Цена правды" происходили в Украине в начале весны прошлого года.

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Самый сложный вызов нам бросила погода. Мы снимали в марте, именно в те дни, что и Гарет Джонс путешествовал по Украине. Мне сказали, что в марте погода достаточно мягкая, уже не холодно и почти нет снега. Поэтому мы представляли себе цветовую палитру в таких ржавых тонах, а потом приехали – и было где-то -15, а то и -20 градусов! Еще и снег до сих пор лежал. Поэтому это был самый большой сюрприз – в физическом смысле,

– призналась режиссер Агнешка Холланд.

21 ноября состоялась премьера клипа украинской певицы Джамалы на песню "Цена правды", которая является саундтреком одноименного фильма.

Премьера фильма "Цена правды" запланирована на 28 ноября. Киноленте прогнозируют бешеный успех, ведь ее уже заметили на престижных фестивалях. В частности, авторы фильма "Цена правды" получили награду на 44-м Фестивале польских художественных фильмов "Золотые Львы".

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