Зеленский наградил орденом режиссера ленты о Голодоморе
Президент Украины наградил орденом княгини Ольги польскую сценаристку за освещение правды о геноциде украинского народа. Агнешка Холланд стала режиссером исторического триллера "Цена правды". Фильм выйдет на экраны уже 28 ноября, в 71 день рождения Агнешки Холланд.
Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, режиссер Агнешка Холланд отмечена орденом Княгини Ольги III степени. Эту награду она получила за весомый вклад в чествование памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.
Почему тизер фильма "Яков" о Голодоморе вызвал неожиданный резонанс: мнение режиссера
70-летняя Агнешка Холланд начинала карьеру как ассистент режиссера, сотрудничая с польскими киносценаристами Кшиштофом Занусси и Анджеем Вайдой. В 1978 году сняла свой первый фильм "Провинциальные актеры", который был отмечен на Каннском фестивале 1980 года.