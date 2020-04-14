Зеленский посоветовал занятие на карантине: сборники электронных книг

Сегодня, 14 марта, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам в условиях карантина. Он призвал граждан оставаться дома как в будни, так и на Пасху и посоветовал электронную библиотеку для самоизоляции с пользой.

Глава государства не только призывает общество сознательно относиться к условиям общенационального карантина, но и активно делится советами, которые помогут разнообразить досуг дома. Если раньше Владимир Зеленский советовал навести порядок в своем доме и заняться делом, которое всегда откладывали на потом, то сейчас подчеркнул духовное развитие.

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Президент в своем обращении указал ссылки на три сборки электронных книг крупнейших библиотек Украины, которые помогут вам сделать незабываемым не один вечер.

Традиционный совет, чем занять себя на карантине. Вот по этим ссылкам вы найдете большой сборник электронных книг из библиотек Украины. По разным жанрам и на любой вкус. Давайте обогащаться духовно, оставаться дома и будем здоровы. Дорогие украинцы, желаю вам 36,6,

– посоветовал Владимир Зеленский.

Предлагаем вам следовать советам от президента:

Обращение Владимира Зеленского к украинцам: видео

По состоянию на 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 случая заражения COVID-19, 98 пациентов умерли, еще 119 больных – выздоровели. До 24 апреля по всей Украине продолжается усиленный карантин с обязательным ношением маски в общественных местах.