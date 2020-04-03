Земфира представила лирическую песню "Крым": видео

Популярная российская певица Земфира впервые за полгода презентовала новую песню. Трек и с названием "Крым" вышел на ее ютуб-канале и несколько заинтриговал поклонников.

Земфира не нарушала в тесте композиции вопрос о незаконной аннексии полуострова, или любых политических решений Кремля. Крым она вспомнила в лирической песни мельком. "Потому что тебя бесит дым. Бесит кашель мой, как у больных. И нам пришлось бы поехать в Крым", – поется в новой композиции Земфиры.

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Что известно о позиции Земфиры в отношении Украины?Еще с 2015 года певица Земфира публично поддерживает Украину. Так, на концерте в Грузии она накинула на плечи украинский флаг, вызвав восторг у поклонников. После обострения ситуации на Донбассе Земфира удалила все видео с ютуб-канала, оставив только трек "Океана Эльзы" "Відпусти" в ее исполнении.



В то же время в 2016-м во время выступления в Литве артистка попросила фанатов спрятать флаги Украины. "Вы любите не меня, а какую-то идею", – заявила она.

В сети заинтригованы, почему композиция получила название украинского полуострова и является ли это своеобразным намеком от Земфиры. Привлекло внимание и то, что это первая авторская песня певицы за 7 лет. Сама Земфира пока ничего не комментирует, предлагая поклонникам насладиться лирическим треком.

И меломаны с радостью выполнили предложение звезды: всего за сутки ролик посмотрели более полумиллиона раз. Интересным является и то, что Земфира отключила возможность пользователям сети написать свой отзыв о песне "Крым", поэтому все положительные комментарии она могла прочитать только на своей инстаграм-странице.

Слушайте песню Земфиры "Крым": аудио

Земфира – "Крым": текст песни

Если ты будешь со мной жить

Я попробую бросить пить

Однозначно брошу курить

Потому что тебя бесит дым

Бесит кашель мой, как у больных

И нам пришлось бы поехать в Крым

Если ты будешь со мной жить

Ты устанешь меня любить

Целоваться и говорить

До начала долгой зимы

Той, что я жду, а ты нет

И очень сложно любить взаймы

Если ты будешь со мной жить

Я совсем перестану петь

Ты не сможешь меня терпеть

Мои нервы, депрессия, мат

Бесконечные злость и боль

И твоя жизнь превратится в ад

Ты не будешь со мной жить

Даже в самом счастливом сне

Даже если бы мы вдруг

Оказались совсем одни

Оказались на самом дне

И считать перестали дни

Потому что у тебя всё есть

Ты хороший друг

Потому что номер мой 36

И слишком много людей вокруг

Так много людей вокруг

Так много людей вокруг

Так много подруг вокруг