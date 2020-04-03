Земфира представила лирическую песню "Крым": видео
Популярная российская певица Земфира впервые за полгода презентовала новую песню. Трек и с названием "Крым" вышел на ее ютуб-канале и несколько заинтриговал поклонников.
Земфира не нарушала в тесте композиции вопрос о незаконной аннексии полуострова, или любых политических решений Кремля. Крым она вспомнила в лирической песни мельком. "Потому что тебя бесит дым. Бесит кашель мой, как у больных. И нам пришлось бы поехать в Крым", – поется в новой композиции Земфиры.
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Что известно о позиции Земфиры в отношении Украины?Еще с 2015 года певица Земфира публично поддерживает Украину. Так, на концерте в Грузии она накинула на плечи украинский флаг, вызвав восторг у поклонников. После обострения ситуации на Донбассе Земфира удалила все видео с ютуб-канала, оставив только трек "Океана Эльзы" "Відпусти" в ее исполнении.
В то же время в 2016-м во время выступления в Литве артистка попросила фанатов спрятать флаги Украины. "Вы любите не меня, а какую-то идею", – заявила она.
В сети заинтригованы, почему композиция получила название украинского полуострова и является ли это своеобразным намеком от Земфиры. Привлекло внимание и то, что это первая авторская песня певицы за 7 лет. Сама Земфира пока ничего не комментирует, предлагая поклонникам насладиться лирическим треком.
И меломаны с радостью выполнили предложение звезды: всего за сутки ролик посмотрели более полумиллиона раз. Интересным является и то, что Земфира отключила возможность пользователям сети написать свой отзыв о песне "Крым", поэтому все положительные комментарии она могла прочитать только на своей инстаграм-странице.
Слушайте песню Земфиры "Крым": аудио
Земфира – "Крым": текст песни
Если ты будешь со мной жить
Я попробую бросить пить
Однозначно брошу курить
Потому что тебя бесит дым
Бесит кашель мой, как у больных
И нам пришлось бы поехать в Крым
Если ты будешь со мной жить
Ты устанешь меня любить
Целоваться и говорить
До начала долгой зимы
Той, что я жду, а ты нет
И очень сложно любить взаймы
Если ты будешь со мной жить
Я совсем перестану петь
Ты не сможешь меня терпеть
Мои нервы, депрессия, мат
Бесконечные злость и боль
И твоя жизнь превратится в ад
Ты не будешь со мной жить
Даже в самом счастливом сне
Даже если бы мы вдруг
Оказались совсем одни
Оказались на самом дне
И считать перестали дни
Потому что у тебя всё есть
Ты хороший друг
Потому что номер мой 36
И слишком много людей вокруг
Так много людей вокруг
Так много людей вокруг
Так много подруг вокруг