Захват заложников в Луцке вызвал большой резонанс как в отечественных СМИ, так и в зарубежных. Сейчас террорист, назвавший себя Максим Плохой, арестован и ожидает наказания. А вот украинцы с большим интересом начали изучать фильм "Земляне", который прозвучал в требованиях луцкого нападающего.

В сети есть украиноязычная версия фильма "Земляне", переводом которой занималась организация "Единая планета". 24 канал поинтересовался у ее руководителя и известного зоозащитника Павла Вишебабы, какие главные месседжи несет документальная лента и почему его идеи расходятся с тем, что происходило в Луцке 21 июля.

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"Земляне" уже на протяжении 15 лет остается одним из самых популярных фильмов в жанре документалистики. Какие идеи авторы ленты закладывали в этот проект?

– Этот фильм снял в 2005 году режиссер Шон Монсон. Автором озвучки был оскароносный актер Хоакин Феникс, который бесплатно сделал это. Также саундтреки записал Moby. Все авторы являются зоозащитниками. И главный месседж – показать правду о том, как человечество обращается с животными в сфере развлечений, питании, производстве одежды и тому подобное.

– Это такая мировоззренческая философская документальная кинолента, в которой не просто показываются определенные кадры, а авторы выражают свое отношение к дискриминации по видовому признаку. И сравнивается это с расизмом, дискриминацией по гендерному признаку, сексизмом. То есть ставится вопрос: "Что такое гуманность и где она заканчивается? Что такое дискриминация и, опять же, где она заканчивается?"

– Раньше еще 100 лет назад было нормально дискриминировать людей, например, с темным цветом кожи. Затем все поняли, что эти люди так же страдают, чувствуют боль, устают, как и другие. Так же встает вопрос о животных: они же страдают, чувствуют боль, устают от эксплуатации. И насколько гуманно эксплуатировать их? Вот это главный месседж фильма и заканчивается он на том, что мы должны остановить дискриминацию по видовому признаку и этически и гуманно относиться к животным.

Смотрите трейлер к фильму "Земляне": видео 18+

– Эта лента не нуждается в дополнительной рекламе. "Земляне" – один из самых известных документальных фильмов за всю историю этого жанра. Он получил много наград. Немало известных людей призывали посмотреть видео, поэтому это не какая-то заурядная лента, о которой никто до сих пор не знал.

"Земляне" уже 15 лет влияют на сознание людей, их гуманность и действительно побуждают людей более уважительно относиться к животным.

– Мы сразу сделали заявление с просьбой не ассоциировать зоозащитников с преступником. Фильм не должен быть демонизированным.

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– Главная идея фильма – сострадание, милосердие ко всем живым существам, наделенным сознанием, наделенным нервной системой.

Насилие, которое совершил террорист к этим заложникам – это полная противоположность этому фильму. Нет ничего общего между сочувствием и удержанием людей, вымогательством через насилие каких-то действий от президента, депутатов, чиновников и т.д. Насилие нельзя остановить, приумножая насилия.

Что произошло в Луцке. Террорист Максим Кривош захватил рейсовый автобус с 13 людьми. Заложников держали в плену в течение почти 12 часов. Главным требованием террориста были записи от религиозных и политических деятелей видео, в котором они должны были назвать себя "террористами в законе". Кроме того, Владимир Зеленский должен был призвать всех смотреть фильм "Земляне". Только после того, как Президент Украины выполнил требование террориста, он отпустил заложников и сдался полиции.



Максим Кривош был вооружен пистолетом и гранатами. Также он заявлял, что заложил взрывчатку в другом людном месте и детонирует ее в случае штурма. Правоохранители задержали сообщников террориста, а на самого Максима Кривоша ждет суд.

Автобус, в котором террорист удерживал заложников / Фото Нацполиция

Как иностранные зоозащитники отреагировали на захват автобуса в Луцке? И знают ли о ситуации создатели фильма "Земляне"?

– Конечно, это противоречит идеям фильма "Земляне". Мы говорили с американскими зоозащитниками, сообщили об этой ситуации. Могу сказать, что авторы фильма также знали все, ведь американские СМИ уже написали об инциденте. Они пока воздерживаются от каких-либо публичных комментариев. Авторы, мягко говоря, были очень обеспокоены этой всей ситуацией.

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– Американские коллеги, зоозащитники, которые организовывали немало акций в Лос-Анджелесе и по другим городам США, были обеспокоены тем, что лента может получить негативный шлейф из-за террориста. Они поддержали заявление, что мы выступаем против таких действий. Мы действуем только законно.

Фильмы, кроме "Земляне", можно порекомендовать для просмотра тем людям, которые хотят больше узнать о вопросах защиты животных?

Фильм "Земляне" категорически запрещен для просмотра детям, беременным женщинам и людям с неустойчивой психикой, ведь там много сцен жестокости.

– Могу посоветовать фильмы, которые подходят для более широкой аудитории. К примеру, "Крупный рогатый заговор", "Доминирование", "Что-то нездоровое". Все эти фильмы имеют украинский дубляж и доступны для просмотра на ютуб-канале ОО "Единая планета".