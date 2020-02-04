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Зендее и Джейкобу Элорди приписывают роман: фото пары во время прогулки по Нью-Йорку

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Зендея и Джейкоб Элорди / Getty Images

Сегодня, 4 февраля, знаменитых актеров заметили папарацци во время совместного выхода в Нью-Йорке. Зендея и Джейкоб Элорди весело проводили время на шопинге. Однако эта прогулка больше напоминает романтическое свидание, чем дружескую встречу.

Слухи о вероятном романе коллег по съемочной площадке американского драматического сериала "Эйфория" не дают покоя поклонникам во всем мире еще с лета прошлого года. 23-летняя американская актриса Зендея и 22-летний австралийский актер Джейкоб Элорди неоднократно появлялись вместе публично, однако все предположения об их отношениях актеры опровергают.

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В недавнем интервью Джейкоб Элорди заверил поклонников, что между ними с Зендеей только теплые дружеские отношения, а девушку он воспринимает скорее как сестру, чем свою избранницу. Однако последняя встреча знаменитостей, похоже, расставила все на свои места. Папарацци удалось заснять актеров во время прогулки по улицам Нью-Йорка.

Для совместного выхода они выбрали удобную будничную одежду. Зендея надела черную атласную рубашку и брюки, накинув длинное пальто песочного цвета. Джейкоб предстал в темном худи с принтом, черных брюках и белых кроссовках. Для того, чтобы уменьшить внимание прохожих к своей персоне, актер прихватил кепку и темные очки.


Зендея и Джейкоб Элорди на прогулке в Нью-Йорке / Twitter / @dayasdove

Однако на этот раз совсем не одежда привлекла усиленное внимание общественности к знаменитостям. Восторг вызвала атмосфера прогулки. Зендея и Джейкоб приобрели вещи в нескольких магазинах, вместе пообедали и сделали десятки забавных кадров. Судя по всему, дружба длилась недолго.

​Зендея и Джейкоб Элорди на прогулке в Нью-Йорке / Twitter / @dayasdove


Зендея и Джейкоб Элорди на прогулке в Нью-Йорке / Twitter / @dayasdove


Зендея и Джейкоб Элорди на прогулке в Нью-Йорке / Twitter / @dayasdove

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Голливуд Звездные романы
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