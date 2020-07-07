Астрологи отмечают, что 7 июля – очень энергетический день. В зеркальную дату 07.07. можно визуализировать свое самое заветное желание, которое вскоре имеет все шансы на осуществление. Также сегодня замечательный день, чтобы направить всю свою энергию на важные дела, которые могут повлиять на ваше счастливое будущее.

Сегодня украинцы отмечают Ивана Купала, а этот день издавна наделен магической силой. 7 июля каждый желающий сможет определиться со своей дальнейшей целью и привлечь в свою жизнь то, о чем вы мечтаете. Забудьте о своих недостатках и о своих страхах – 7 июля желательно заниматься тем, что получается у вас лучше всего.

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В нумерологии число 7 считают главным и самым мощным. В Древнем Египте семерка считалась символом вечной жизни, она представляет собой динамическое совершенство. 7 – цифра везения, это магическое и священное число, олицетворяющее мудрость, святость и тайное знание.

Семерка обладает магическим значением. В Мекке паломники обходят священный камень Кааба семь раз, семь чудес света, нотный стан имеет 7 нот, в радуге присутствуют 7 цветов, в Солнечной системе есть 7 планет, у нас есть 7 дней недели.

7 июля – зеркальная дата

Семерка – хранительница секретов, ее интересует духовное состояние человека. Число 7 не любит магов и гадалок, которые пытаются с его помощью узнать будущее. Семерка служит духовным людям, и в этот день надо заглянуть внутрь себя, прислушаться к своему внутреннему голосу и посвятить время медитациям и полному погружению в свое нутро.

Духовные практики помогут вам найти верный путь в жизни и найти ответы на важные вопросы в настоящем и будущем. Если ваши помыслы искренние, а мысли чистые – ваше желание непременно сбудется.

Будьте сегодня осторожны со своими мыслями, контролируйте поток негатива и помиритесь со всеми, с кем вы находитесь в ссоре.

Как привлечь любовь в свою жизнь 7 июля

Чтобы любовь вошла в вашу жизнь надолго, постарайтесь 7 июля не акцентировать внимание на минусах окружающих людей. Не критикуйте никого просто так, без цели, без веской на то причины. Научитесь делать людям комплименты.

Как привлечь удачу 7 июля

Чтобы понять, чего вы на самом деле хотите от жизни, 7 июля задайте себе такой вопрос, а затем напишите ответ на листок, составив список целей и задач, которые для вас наиболее актуальны. Сегодняшний день – это осознание своего места в мире и осуществление заветных желаний.

Как загадать желание 7 июля 2020 года

Мысленно представьте себе, что вы хотите привлечь в свою жизнь. Не стоит говорить: "Я хочу автомобиль", "Я хочу выйти замуж", "Я хочу много зарабатывать" и другие. В этот день Вселенная должна услышать, что все желаемое у вас уже есть, таким образом вы дадите правильную установку, что ваше желание вполне реальное, а затем оно точно сбудется.

Говорите себе: "У меня есть автомобиль" (можете подробно себе продумать модель, цвет, представить, как вы на нем ездите), "Я счастлива(ый) в супружеской жизни", "Я работаю на любимой работе и зарабатываю много денег" . Таким образом вы избавите себя от сомнений и настроитесь на воплощение желания. Чем больше вы будете представлять то, чего так сильно хотите, – тем быстрее оно к вам придет.

Как загадать желание – простые правила

Будьте конкретны. Не надо думать, что автомобиль у вас появится через 5 лет, разбогатеете вы также через определенное количество лет и т. д. Поставьте себе реальное время, за которое вы можете реализовать желаемое. Поставьте себе цель достичь желаемого как можно быстрее, таким образом в вашей жизни будут происходить правильные действия, которые приведут вас к быстрым результатам. Вы можете указать реальное число, месяц и год. Как только ваши мысли будут "крутиться" вокруг указанной даты, ваше желание войдет в действие и начнет реализовываться.

Будьте уверенными. Конечно, людям свойственно сомневаться в чем-то, но отбросим все стереотипные помыслы, что мы недостойны, у нас не получится, мы не сможем столько заработать и т. д. Зарядите свое желание положительными эмоциями, искренне верьте, что вы заслуживаете того, чего так сильно хотите, и тогда ваша мечта обязательно осуществится.

Визуализируйте свое желание

Представляйте детали. Если вы мечтаете о новом жилье, это не акцентируйте внимание только на самом жилище. Подумайте, с каким настроением вы просыпаетесь утром в своей постели, что готовите на завтрак, как отдыхаете, как принимаете друзей на ужин.

Если мечтаете отправиться в какую-то страну, то думайте о том, как вы проводите свое свободное время, как развлекаетесь, что для себя нового узнаете, с какими людьми знакомитесь. Такое же правило действует на все мечты и желания. Ваше четкое представление того, что у вас уже есть все, что вы хотели гораздо больше усиливает поток энергии, которая позволит вам получить желаемое.

Также есть еще один вариант загадывания желания. Для этого надо написать на листке все свои мечты и желания, загрузить соответствующие картинки на компьютер или телефон и просто сохранить их в отдельной папке. Чем чаще вы будете заглядывать в папку и просматривать ваши мечты, тем быстрее будет активизироваться энергия притяжения вещей в вашу жизнь.

Помните, что сегодняшний день может изменить вашу судьбу, но не переставайте визуализировать желаемое и в дальнейшем. Главное – правильно мечтать, ведь от ваших мыслей зависит ваше будущее.