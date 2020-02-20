Зеркальная дата 20.02.2020 – день осуществления заветных желаний

В четверг, 20 февраля, астрологи прогнозируют сильный энергетический день. 20 февраля 2020 года стоит визуализировать заветное желание. Отмечается, что именно в это время все желания имеют наибольшую вероятность осуществиться. Это идеальный день, чтобы направлять свою энергию на важные дела.

Стоит учесть, что этот день несет в себе 2 энергетические потоки: негативный и позитивный. Поэтому надо быть очень осторожным со своими мыслями, контролировать поток негатива и примириться со всеми с кем вы находитесь в ссоре. По словам нумерологов, четыре двойки (20.02.2020) – число гармонии и равновесия.

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Число 2 – поток сильных жизненных сил. Оно активизирует рост творческого развития и помогает понять истинную ценность и смысл жизни. В этот день очень важны духовные практики. Они помогут вам найти верный путь в жизни и найти ответы на важные вопросы в настоящем и будущем.

Если вам нужно решить серьезные вопросы, то именно 20 февраля начинаются лунные сутки "Трезубец", когда успешно решаются самые важные вопросы.

Астрологи говорят, что если человек попросит помощи только для себя, то он получит ее немного, если же попросит и для других, то на него устремится положительный поток энергии. В этот день мы должны избавляться от иллюзий и осознавать ответственность за каждый свой поступок.

Как правильно загадать желание

Если у вас есть одно или несколько заветных мечтаний и желаний, то когда часы пробьют час ровно в 20:02 и в 20:20 - мысленно представьте себе то, о чем вы так сильно мечтаете. Таким образом вы активизируете в себе поток мыслей, которые впоследствии начнут воплощаться в жизнь.

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Представьте себе, что то, о чем вы так часто думаете – уже у вас есть: квартира, машина, любимый человек, любимая работа и т.д. Старайтесь представить себе все в мельчайших деталях. Прорабатывать такую ​​практику следует не только в этот день, но и в другие обычные дни. Чем больше вы будете представлять то, чего так сильно хотите – тем быстрее оно к вам придет.



Пусть осуществляются все ваши желания!

Существует еще один вариант загадывания желания. Для этого надо написать на листке все свои мечты и желания, загрузить соответствующие картинки на компьютер или телефон и просто сохранить их в отдельной папке. Чем чаще вы будете заглядывать в папку и просматривать ваши мечты, тем быстрее будет активизироваться энергия притяжения вещей в вашу жизнь.

Помните, что этот день может изменить вашу судьбу! Главное – правильно мечтать, ведь от ваших мыслей зависит ваше будущее.