"Жадан и Собаки" выпустили пятый студийный альбом "Мадонна"

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Группа "Жадан и Собаки"
Группа "Жадан и Собаки" / Facebook / @Жадан і Собаки

Украинский писатель Сергей Жадан в составе группы "Жадан и Собаки" выпустил пятую пластинку "Мадонна", в которую вошли 10 новых хитов. Лидер группы убежден, что для него – это лучшая работа с музыкантами.

Новость о релизе альбома Сергей Жадан разместил на своей странице в Фейсбуке. Прослушать песни можно на музыкальном сервисе Soundcloud, а приобрести лицензию на ресурсе "Абуко".

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Что касается десятки синглов, то среди них есть такие – "Intro", "Троещина", "Кобзон", "Бухло", "Телка барабанщика", "Мадонна", "Мальва", "Натаха", "Марат" и "Outro". Над новыми хитами группа работала последние два года. В альбом вошли три сингла, которые "Жадан и Собаки" выпускали в виде видеоклипов: "Бухло" (2017), "Кобзон" (2018) и "Телка барабанщика" (2019). На днях у музыкантов также начинается тур по Украине в поддержку нового альбома.

Стоит добавить, что ранее харьковская группа "Жадан и Собаки" выпустила четыре других музыкальных альбома, которые покорили слушателей своей бескомпромиссностью и актуальностью – "Спортивный клуб армии" (2008), "Сражайся за нее" (2014) и "Псы" (2016) .

Кто такой Сергей Жадан? Это украинский поэт и прозаик, ставший одним из самых популярных авторов современности. На его счету – 11 поэтических сборников, 5 романов, десятки переводов, рассказов и других произведений. В частности, Жадан активно занимается мультимедийными проектами (включая участие в группе "Жадан и Собаки"), а также является участником экранизаций нескольких фильмов эпизодическая роль в "Поводыри" (2014), две эпизодические роли в фильмах "Любви хватит на всех" ( 2016) и "Дикое поле" (2019), которые были сняты на основе его же романов "Месопотамия" и "Ворошиловград" соответственно.

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Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Сергей Жадан
Источник: LifeStyle 24
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