Жакет на голое тело: Эмили Ратаковски демонстрирует провокационный тренд

91 Читати новину українською
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Знаменитая модель Эмили Ратаковски представила выход коллекции костюмов собственного бренда одежды Inamorata. Знаменитость обычно сама снимается для рекламных кампейнов и рекламирует наряды в социальных сетях.

Новые снимки, на которых Эмили Ратаковски соблазнительно позирует, она опубликовала на своей странице в инстаграме. Костюм, который состоит из over-size жакета стоимостью в 135 долларов и мини-юбки (75 долларов), представлен в четырех цветах: черный, голубой, бордовый и оттенок camel.

Читайте также: Пышногрудая Деми Роуз снялась для эротического журнала: фото 18+

Провокационности образу добавляет тот факт, что Эмили решила надеть комплект на голое тело. Так, на каждом фото модель засветила обнаженную пышную грудь.

Некоторые из "аутфитов" звезда дополнила элегантными босоножками, в то время как с другими образами – соединила массивные кроссовки.

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

 

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

blog_ava
Рада проголосовала за Госбюджет на 2020 год: основные цифры
14 ноября
12397
Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Мода Эмили Ратажковски
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинские комедии для хорошего настроения: лучшая подборка
14 ноября 20:08 Украинские комедии для хорошего настроения: лучшая подборка
Юлія Турелик 84
Новый год Белой Крысы 2020: как его правильно встретить
14 ноября 18:04 Новый год Белой Крысы 2020: как его правильно встретить
Квітослава Туз 17095
Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
14 ноября 15:03 Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
Квітослава Туз 24388
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
14 ноября 13:05 Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 10236
Венеция – город, который исчезает под водой: что нужно успеть увидеть и как добраться из Украины
13 ноября 18:15 Венеция – город, который исчезает под водой: что нужно успеть увидеть и как добраться из Украины
Юлія Турелик 264
Новости
Больше новостей
Залиште відгук