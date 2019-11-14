Жакет на голое тело: Эмили Ратаковски демонстрирует провокационный тренд
Знаменитая модель Эмили Ратаковски представила выход коллекции костюмов собственного бренда одежды Inamorata. Знаменитость обычно сама снимается для рекламных кампейнов и рекламирует наряды в социальных сетях.
Новые снимки, на которых Эмили Ратаковски соблазнительно позирует, она опубликовала на своей странице в инстаграме. Костюм, который состоит из over-size жакета стоимостью в 135 долларов и мини-юбки (75 долларов), представлен в четырех цветах: черный, голубой, бордовый и оттенок camel.
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Провокационности образу добавляет тот факт, что Эмили решила надеть комплект на голое тело. Так, на каждом фото модель засветила обнаженную пышную грудь.
Некоторые из "аутфитов" звезда дополнила элегантными босоножками, в то время как с другими образами – соединила массивные кроссовки.
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata
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