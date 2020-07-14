Украинская телеведущая в разгар летнего сезона оказалась с рабочей поездкой в Одессе. Катя Осадчая приехала на курорт в прохладную погоду, поэтому наслаждалась только морем с берега. Для прогулки она выбрала стильный look, сочетая джинсы с розовым жакетом.

Съемки Кати Осадчей охватывают всю Украину, поэтому летние путешествия ей обеспечивает работа. Звезда приехала в Одессу, однако солнечный город встретил ее прохладой. В инстаграм-профиле ведущая показала фото с прогулки и доказала, что погода не помешала ей насладиться живописными пейзажами.

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Катя Осадчая увидела не только туристический центр, но и побывала на безлюдном пляже, где устроила пикник. Она призналась, что любит Одессу в любую погоду, поэтому вместо привычных купаний в море с радостью гуляла по улочкам города.

Образ Кати Осадчей

Похоже, купальник звезде и вправду не понадобился, ведь для прогулки она оделась по-осеннему тепло. На ней широкие джинсы с высокой талией, которые она соединила со стильной полосатой рубашкой голубого цвета. Яркой деталью образа стал розовый жакет с длинными рукавами и большими карманами. Однако, судя по фото, даже в нем Кати Осадчей было прохладно на берегу моря, поэтому она накинула и светлую куртку. Look завершили удобные сандалии нежно-розового цвета с принтом.

Катя Осадчая в ветреный день собрала волосы в хвост, а насыщенный макияж не использовала. Она с радостью демонстрировала свою естественную красоту на фоне фантастических морских пейзажей.



Катя Осадчая в Одессе / Фото Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая в Одессе / Фото Instagram / @kosadcha