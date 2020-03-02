Жалобы ошибочны, – адвокаты Джеймса Франко ответили на обвинения в сексуальных домогательствах

Три года назад вокруг 41-летнего американского актера разгорелся громкий секс-скандал. Студентки его актерской школы заявили, что наставник предлагал им роли в обмен на съемки интимного характера. С тех пор репутация голливудской звезды существенно пошатнулась. Однако адвокаты Джеймса Франка обжаловали обвинения.

Как сообщает издание Daily Mail, адвокаты актера решились опровергнуть обвинения в сексуальных домогательствах и принудительной съемке сцен эротического характера и дали делу ход. Представители Джеймса Франко уверяют, что молодые актрисы выдвинули иск ради огласки их имен в прессе и пиара ради успешной кинокарьеры.

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Обвинения актера в непристойном поведении стали отличной наживой для бульварных газет. Все эти жалобы являются ложными, подстрекательными и юридически необоснованными. Коллективный иск был подан лишь с целью придать истории огласку,

– говорится в официальном письменном ответе.

Адвокаты также отметили, что сам судебный процесс был похож лишь на "пародию на правосудие". Они вспомнили, что студенты его актерской школы неоднократно восхваляли наставника в сети и были благодарны за контракты, которые якобы заставляли их обнажаться перед камерой: "Эта пиар-кампания была создана с целью запятнать репутацию достойного человека, которую он зарабатывал тяжелым трудом на протяжении долгих лет".



Джеймс Франко / Instagram / @officialjamesfrancoo

Напомним, что пять актрис, среди которых четыре – студентки его школы, заявили, что Франко вел себя неподобающим образом, в том числе во время съемок откровенных сцен на занятиях и за пределами площадки. Он пытался принудить девушек к оральному сексу и совращал несовершеннолетних. Ученица киношколы Сара Титер-Каплан также утверждала, что Франко заставил ее раздеться на съемочной площадке, поскольку "этого требовал контракт". Жертвы подали коллективный иск в суд, который окончательно испортил карьеру Джеймса Франко.

Однако у звезды на обвинения нашелся свой ответ. В программе The Late Show Стивена Колберта он отверг заявление и отметил, что обвинения в его адрес являются недостоверными, а подобных случаев на съемочной площадке он не помнит. Франко также добавил, что сам поддерживает движения Time's Up и кампанию #MeToo, которые направлены на борьбу с сексуальными домогательствами.