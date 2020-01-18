24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Жан-Поль Готье покидает фэшн-индустрию: какие звезды блистали в его нарядах

22 Читати новину українською

Легендарный дизайнер Жан-Поль Готье в 67 лет решил прекратить свою фэшн-карьеру. Журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, какими эффектными нарядами отметился маэстро.

Информацию о выходе Жана-Поля Готье из мира моды уже официально подтвердили представители бренда. Однако дизайнер заверил поклонников, что его решение не повлияет на развитие одноименного бренда Jean-Paul Gaultier. Кутюрье и в дальнейшем будет возглавлять компанию и внесет изменения в его концепцию.

Важно: Официально: легендарный Жан-Поль Готье завершает дизайнерскую карьеру

Сам Жан-Поль признался, что в ближайшее время стремится воплотить свои другие творческие проекты, детали которых пока не рассекречивает. Кроме этого, 22 января в Париже он своеобразно попрощается с фэшн-индустрией. Жан-Поль Готье анонсировал последний показ своей кутюрной коллекции одежды, на который придут его звездные поклонницы.

Приглашаю вас отпраздновать мое 50-летие в моде в театре Шатле. Это будет вечеринка с многими моими друзьями, и мы будем веселиться до позднего вечера. Это будет мое последнее парижское шоу Готье. Ты не можешь пропустить это!
– написал он в сети.

Журналисты LifeStyle 24 также будут следить за неординарным событием в мире моды. А пока предлагаем посмотреть, какие звезды примерили одежду от дизайнера и блистали в его рекламных кампаниях.

Звезды в одежде от Жана-Поля Готье

Одной из величайших ценительниц творчества Жана-Поля Готье является Мадонна. Певица имеет сценический наряд с эпатажным корсетом, который дизайнер специально изготовил для поп-дивы.

Мадонна у вбранні від Жана-Поля Готьє
Мадонна в наряде от Жана-Поля Готье / Pinterest

Еще одной звездной поклонницей дизайнера является знаменитая "королева бурлеска" Дита фон Тиз. Звезда несколько лет подряд принимала участие в показах коллекций Жана-Поля Готье и возглавляла его рекламные кампании. Интересно, что именно жгучая брюнетка является музой маэстро, поэтому для Диты он каждый раз создавал особые платья.

Я работаю со многими брендами и не могу поднять кого-то одного над другими. Ценно, когда у дизайнера есть свой стиль, когда его вещи пропитаны эмоциями из детства, личными переживаниями. Поэтому мы очень близки с Жаном-Полем и он называет меня своей музой. Готье по-настоящему одержим знаковыми вещами вроде конусообразных бра,
– рассказала Дита фон Тиз.

Діта фон Тіз на Тижні моди у Франції
Дита фон Тиз на Неделе моды во Франции / Getty Images

Модель Діта фон Тіза
Модель Дита фон Тиз / Getty Images

Діта фон Тіз у вбранні від Жана-Поля Готьє

Дита фон Тиз в наряде от Жана-Поля Готье / Elle

Похвастаться сотрудничеством с Жаном-Полем Готье может и знаменитая модель Ирина Шейк. Манекенщица снялась в серии фотосессий и роликов для косметического бренда дизайнера. В рекламе духов Ирина Шейк блистала в роскошных платьях, которые Жан-Поль Готье разработал специально для съемок.

Ірина Шейк
Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk

Ірина Шейк
Ирина Шейк для Jean Paul Gaultier / Hola

Ірина Шейк
Ирина Шейк для Jean Paul Gaultier / Hola

Украинка Алла Костромичева также снималась в рекламном проекте Готье. Однако для воспалительной модели он решил подобрать роскошные наряды светлого цвета.

Алла Костромічова
Алла Костромичева для Jean Paul Gaultier / Instagram / @alla

Кроме этого, новинки от Жана-Поля Готье охотно примерили голливудские звезды. На красных дорожках или в своих блогах они красовались в эффектных изделиях легендарного модельера. Как это было – смотрите в яркой подборке фото.

Акторка Єва Грін
Актриса Ева Грин / Instagram / @evagreenweb

Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт / Getty Images

Реперка Cardi B
Рэперка Cardi B / Elle

Співачка Сіара
Певица Сиара / Instagram / @ciara

Мадонна на Євробаченні-2019
Мадонна на Евровидении / Elle

Вінні Гарлоу в Каннах
Винни Гарлоу в Каннах / Elle

Модель Коко Роша з донькою
Модель Коко Роша с дочерью / Instagram / @cocorocha

Співачка Жанель Моне
Певица Жанель Моне / Elle

Второй Святой вечер – 18 января: что можно и нельзя делать в этот день
сегодня
10759
Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Cardi B Винни Харлоу Ирина Шейк Мадонна Мода Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:21 Жан-Поль Готье покидает фэшн-индустрию: какие звезды блистали в его нарядах
Юлія Михайлова 22
сегодня 13:02 Какие актрисы получили Оскар за последние 10 лет: список лауреаток
Марта Вересюк 14
17 января 19:04 Голодная кутья или Второй Святвечер: что приготовить в канун Крещения – рецепты постных блюд
Олена Булан 8226
17 января 16:06 6 текстов щедровок для детей: лучшие песни
Квітослава Туз 99988
17 января 15:30 Готовность к Оскару: как хорошо вы знаете номинантов за лучший фильм 2020 – тест
Юлія Ліпенцева 92
Новости
Больше новостей
Залиште відгук