Жан-Поль Готье покидает фэшн-индустрию: какие звезды блистали в его нарядах

Легендарный дизайнер Жан-Поль Готье в 67 лет решил прекратить свою фэшн-карьеру. Журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, какими эффектными нарядами отметился маэстро.

Информацию о выходе Жана-Поля Готье из мира моды уже официально подтвердили представители бренда. Однако дизайнер заверил поклонников, что его решение не повлияет на развитие одноименного бренда Jean-Paul Gaultier. Кутюрье и в дальнейшем будет возглавлять компанию и внесет изменения в его концепцию.

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Сам Жан-Поль признался, что в ближайшее время стремится воплотить свои другие творческие проекты, детали которых пока не рассекречивает. Кроме этого, 22 января в Париже он своеобразно попрощается с фэшн-индустрией. Жан-Поль Готье анонсировал последний показ своей кутюрной коллекции одежды, на который придут его звездные поклонницы.

Приглашаю вас отпраздновать мое 50-летие в моде в театре Шатле. Это будет вечеринка с многими моими друзьями, и мы будем веселиться до позднего вечера. Это будет мое последнее парижское шоу Готье. Ты не можешь пропустить это!

– написал он в сети.

Журналисты LifeStyle 24 также будут следить за неординарным событием в мире моды. А пока предлагаем посмотреть, какие звезды примерили одежду от дизайнера и блистали в его рекламных кампаниях.

Звезды в одежде от Жана-Поля Готье

Одной из величайших ценительниц творчества Жана-Поля Готье является Мадонна. Певица имеет сценический наряд с эпатажным корсетом, который дизайнер специально изготовил для поп-дивы.



Мадонна в наряде от Жана-Поля Готье / Pinterest

Еще одной звездной поклонницей дизайнера является знаменитая "королева бурлеска" Дита фон Тиз. Звезда несколько лет подряд принимала участие в показах коллекций Жана-Поля Готье и возглавляла его рекламные кампании. Интересно, что именно жгучая брюнетка является музой маэстро, поэтому для Диты он каждый раз создавал особые платья.

Я работаю со многими брендами и не могу поднять кого-то одного над другими. Ценно, когда у дизайнера есть свой стиль, когда его вещи пропитаны эмоциями из детства, личными переживаниями. Поэтому мы очень близки с Жаном-Полем и он называет меня своей музой. Готье по-настоящему одержим знаковыми вещами вроде конусообразных бра,

– рассказала Дита фон Тиз.



Дита фон Тиз на Неделе моды во Франции / Getty Images



Модель Дита фон Тиз / Getty Images

Дита фон Тиз в наряде от Жана-Поля Готье / Elle

Похвастаться сотрудничеством с Жаном-Полем Готье может и знаменитая модель Ирина Шейк. Манекенщица снялась в серии фотосессий и роликов для косметического бренда дизайнера. В рекламе духов Ирина Шейк блистала в роскошных платьях, которые Жан-Поль Готье разработал специально для съемок.



Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk



Ирина Шейк для Jean Paul Gaultier / Hola



Ирина Шейк для Jean Paul Gaultier / Hola

Украинка Алла Костромичева также снималась в рекламном проекте Готье. Однако для воспалительной модели он решил подобрать роскошные наряды светлого цвета.



Алла Костромичева для Jean Paul Gaultier / Instagram / @alla

Кроме этого, новинки от Жана-Поля Готье охотно примерили голливудские звезды. На красных дорожках или в своих блогах они красовались в эффектных изделиях легендарного модельера. Как это было – смотрите в яркой подборке фото.



Актриса Ева Грин / Instagram / @evagreenweb



Кейт Бланшетт / Getty Images



Рэперка Cardi B / Elle



Певица Сиара / Instagram / @ciara



Мадонна на Евровидении / Elle



Винни Гарлоу в Каннах / Elle



Модель Коко Роша с дочерью / Instagram / @cocorocha