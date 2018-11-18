Жанна Бадоева дала советы по зимнему гардеробу: фото

Экс-жена режиссера Алана Бадоева Жанна, которая с 2015 года находится в браке с бизнесменом Василием Мельничином и проживает в Италии, рассказала, что обязательно нужно иметь в шкафу с одеждой зимой.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

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По словам Жанны Бадоевой, главное это – базовые вещи в гардеробе.

Не нужно натягивать на себя все, что есть в шкафу, а достаточно серого свитера под горло (серый и бежевый мне нравятся, как сочетаются) и все! Ну еще можно шапку и шарф! И тепло, и стильно!

– рассказала она.

На снимке телеведущая позирует в пальто кофейного цвета. Жанна добавила, что оно спасает ее в любую прохладную погоду.



Жанна Бадоева / Instagram @zhanna_badoeva



Жанна Бадоева / Instagram @zhanna_badoeva



Жанна Бадоева / Instagram @zhanna_badoeva