Жанна Бадоева дала советы по зимнему гардеробу: фото

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Жанна Бадоева
Жанна Бадоева / www.instagram.com/zhanna_badoeva

Экс-жена режиссера Алана Бадоева Жанна, которая с 2015 года находится в браке с бизнесменом Василием Мельничином и проживает в Италии, рассказала, что обязательно нужно иметь в шкафу с одеждой зимой.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

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По словам Жанны Бадоевой, главное это – базовые вещи в гардеробе.

Не нужно натягивать на себя все, что есть в шкафу, а достаточно серого свитера под горло (серый и бежевый мне нравятся, как сочетаются) и все! Ну еще можно шапку и шарф! И тепло, и стильно!
– рассказала она.

На снимке телеведущая позирует в пальто кофейного цвета. Жанна добавила, что оно спасает ее в любую прохладную погоду.

Жанна Бадоєва / Instagram @zhanna_badoeva
Жанна Бадоева / Instagram @zhanna_badoeva

Жанна Бадоєва / Instagram @zhanna_badoeva
Жанна Бадоева / Instagram @zhanna_badoeva

Жанна Бадоєва / Instagram @zhanna_badoeva
Жанна Бадоева / Instagram @zhanna_badoeva

Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода
Источник: 24 канал
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