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Жаркое рождественское поздравление от соблазнительной Деми Роуз

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Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

Британская модель отправилась праздновать Рождество на побережье Мертвого моря. Девушка записала эффектное видео, лежа на голубой водной глади. Она позировала в купальнике, который едва прикрывал ее пышные формы.

В то время, как звезды постоянно публикуют фото в семейном кругу возле елки, Деми Роуз решила провести рождественские праздники в объятиях ласкового солнца. Да, девушка отправилась в Азию, чтобы понежиться на берегу Мертвого моря.

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Соблазнительница поделилась кадрами из своего роскошного отдыха, возбуждая поклонников пикантными кадрами. Красавица выбрала черное бикини, дополнив пляжный образ черной шляпой с объемным бирюзовым камнями.

Девушка поделилась видео, на котором она отдыхает посреди моря.

Рождественское настроение. Желаю всем Вам счастливого Рождества! Надеюсь, у вас был хороший день. Люблю вас,
– прокомментировала Деми Роуз.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

Напомним, что недавно Деми Роуз посетила Египет, обнародовав фото, на котором предстала в образе восточной красавицы. Глубокий разрез платья позволил продемонстрировать потрясающие ноги модели, а открытое декольте – пышная грудь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Эротика Деми Роуз LifeStyle
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