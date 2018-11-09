Жасмин Тукс голой понежилась в простынях посреди удивительного леса: пикантные фото

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Жасмин Тукс
Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes

"Ангел" бельевого бренда Victoria's Secret начала свой сказочный отпуск посреди лесов Эквадора. Модель отправилась на отдых в пятизвездочный отель Mashpi Lodge, расположенный посреди густой растительности.

27-летняя американская модель имела достаточно насыщенный год – она снялась в нескольких десятках модных фотоисторий, стала участницей Victoria's Secret Show 2018 в Нью-Йорке и была гостьей не одного светского события. После католического Рождества в кругу семьи она отправилась в романтическое путешествие, вероятно, со своим возлюбленным Хуаном Давидом Борреро, с которым встречается еще с 2016 года.

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Первые фото с отдыха темнокожая модель оставила на своей странице в Instagram. Комната, полная уюта и красоты, действительно впечатляет. Ведь большие панорамные окна, сквозь которые виднеются сочные зеленые растения, стильная мебель, контрастирующие с приятным и приглушенным светом, и белые простыни, из которых не хочется вылезать – все это прекрасно гармонирует между собой и манит остаться здесь подольше.

На сколько времени сюда пожаловала американская модель – пока неизвестно, но ее пикантное фото в Instagram уже успело очаровать сеть. На нем Жасмин лежит полуобнаженной – на ней присутствуют лишь черные бикини, однако стройная фигура собрала множество восторженных комментариев поклонников.

Жасмін Тукс
Жасмин Тукс в Эквадоре / Instagram / @jastookes

На другом фото, которое Тукс оставила в Instagram-Stories, она одета в комфортный гостиничный халат белого цвета, в котором удобно забралась на кресло. "Эта комната...", – поделилась эмоциями звезда.

Жасмін Тукс
Жасмин Тукс любуется пейзажами Эквадора / Instagram-Stories / @jastookes

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Источник: 24 канал
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