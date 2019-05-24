Жасмин Тукс очаровала потрясающим платьем на Каннском кинофестивале

Модели, в частности "ангелы" Victoria's Secret, заполонили красную дорожку Каннского кинофестиваля. Очередной непревзойденный образ продемонстрировала экзотическая американка Жасмин Тукс. Для выхода на знаменитую дорожку модель выбрала нежное голубое платье.

Многие "ангелы" Victoria's Secret прибыли на премьеру фильма "Предатель", показ которого проходил накануне на Каннском кинофестивале. Среди них была 28-летняя американская модель Жасмин Тукс.

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На красной дорожке перед сотнями папарацци экзотическая красавица сияла в нежном и одновременно роскошном платье от Zuhair Murad. Стоит отметить, что это не первая одежда модели от этого бренда. Несколько дней назад она блистала ножками в мини-платье от того же ливанского дизайнера на премьере фильма "Аладдин".

Однако для выхода в Каннах Жасмин Тукс надела длинное голубое платье с пышной юбкой. Выбранная ею модель удачно подчеркнула ее тонкую талию и пышный бюст, ведь V-образное декольте достигало пояса. Платье по всей длине было расшито бисером и пайетками, а на спине был ромбовидный вырез. Образ модели дополняли продолговатые серьги и массивное кольцо от De Grisogono.



Жасмин Тукс на красной дорожке в Каннах​ / Getty Images



"Ангел "Victoria's Secret сверкала на Каннском кинофестивале / Getty Images



Американская модель на фестивале в Каннах​ / Instagram / @jastookes