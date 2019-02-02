Жасмин Тукс похвасталась стройной фигурой: горячее фото

35 Читати новину українською
Жасмин Тукс
Жасмин Тукс / Instagram/ @jastookes

Сексуальные фото в откровенном белье часто является элементом работы знаменитого "ангела" Victoria's Secret. Однако часто 28-летняя Жасмин Тукс радует поклонников не только снимками рабочего процесса, но и яркими фотографиями с отдыха. Так, на последних фото девушка похвасталась идеальной фигурой во время уик-энда в Майами.

Накануне "ангел" грандиозного шоу Victoria's Secret и знаменитая модель Жасмин Тукс отмечала свое 28-летие. Местом для празднования дня рождения девушка выбрала горячее Майами. На вечеринке присутствовали несколько ее подруг, которые по совместительству являются ее коллегами по подиуму. Поэтому девушки, которые сверкали идеальными фигурами, не могли не попасть в объектив местных папарацци.

Читайте также: Прикрыла грудь руками: Эльза Госк опубликовала пикантное фото топлес (18+)

Однако сама Жасмин Тукс также решила порадовать своих поклонников горячим снимком с отдыха. На новой фотографии модель позирует в крохотном бикини в черно-белую полоску на фоне красивого ресторана на берегу океана. Девушка сексуально выставила одну ножку вперед, а руку заложила за голову, тем самым продемонстрировав ее упругий пресс и длинные стройные ноги.

Жасмін Тукс
Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes

Жасмін Тукс
Жасмин Тукс / Скриншот из Instagram / @jastookes

Еще одно короткое видео модель опубликовала на своей странице в Instagram, демонстрируя в купальном костюме свои упругие ягодицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jasmine Tookes (@jastookes)

Также Жасмин поделилась черно-белым снимком в купальнике. Однако его особенность в том, что девушка позировала в таком образе верхом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jasmine Tookes (@jastookes)

 

Теги: LifeStyle Victoria's Secret Эротика
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
сегодня 18:00 Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
45
Как влюбить в себя президента: история Карлы Бруни и Николя Саркози
сегодня 13:54 Как влюбить в себя президента: история Карлы Бруни и Николя Саркози
115
Китайский Новый год 2019: особенности празднования
сегодня 11:20 Китайский Новый год 2019: особенности празднования
Настя Сукач 30489
Монастырская изба – рецепт приготовления домашней выпечки
сегодня 11:06 Монастырская изба – рецепт приготовления домашней выпечки
Богданна Рибак 143
Носила одежду от Zara: как формировался стиль Кьяры Ферраньи 10 лет назад – архивные фото
3 февраля 19:01 Носила одежду от Zara: как формировался стиль Кьяры Ферраньи 10 лет назад – архивные фото
554
4 года без Кузьмы: хиты, которые мы помним до сих пор
2 февраля 12:25 4 года без Кузьмы: хиты, которые мы помним до сих пор
431
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук