Жасмин Тукс похвасталась стройной фигурой: горячее фото

Сексуальные фото в откровенном белье часто является элементом работы знаменитого "ангела" Victoria's Secret. Однако часто 28-летняя Жасмин Тукс радует поклонников не только снимками рабочего процесса, но и яркими фотографиями с отдыха. Так, на последних фото девушка похвасталась идеальной фигурой во время уик-энда в Майами.

Накануне "ангел" грандиозного шоу Victoria's Secret и знаменитая модель Жасмин Тукс отмечала свое 28-летие. Местом для празднования дня рождения девушка выбрала горячее Майами. На вечеринке присутствовали несколько ее подруг, которые по совместительству являются ее коллегами по подиуму. Поэтому девушки, которые сверкали идеальными фигурами, не могли не попасть в объектив местных папарацци.

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Однако сама Жасмин Тукс также решила порадовать своих поклонников горячим снимком с отдыха. На новой фотографии модель позирует в крохотном бикини в черно-белую полоску на фоне красивого ресторана на берегу океана. Девушка сексуально выставила одну ножку вперед, а руку заложила за голову, тем самым продемонстрировав ее упругий пресс и длинные стройные ноги.



Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes



Жасмин Тукс / Скриншот из Instagram / @jastookes

Еще одно короткое видео модель опубликовала на своей странице в Instagram, демонстрируя в купальном костюме свои упругие ягодицы.

Также Жасмин поделилась черно-белым снимком в купальнике. Однако его особенность в том, что девушка позировала в таком образе верхом.