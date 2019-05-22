Жасмин Тукс продемонстрировала длинные стройные ноги на премьере фильма "Аладдин"
Знаменитая модель и ангел бельевого бренда Victoria's Secret Жасмин Тукс посетила светское мероприятие, на котором состоялась премьера римейка культового мультфильма "Аладдин". Перед камерами папарацци горячая американка появилась в ярком мини-платье.
Премьера римейка мультфильма "Аладдин", над которой работала студия Disney, состоится уже завтра, 23 мая. Однако, как всегда, в канун мировой премьеры, для звезд организуют допремьерный показ ленты. Так, вчера, 21 апреля, в голливудском театре Эль Капитан собралось немало знаменитостей, чтобы посмотреть новый шедевр от Disney.
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В списке приглашенных была экзотическая американская красавица Жасмин Тукс. Знаменитая модель позировала на ковровой дорожке в красном мини-платье от роскошного бренда Zuhair Murad. 28-летняя звезда красиво продемонстрировала свои длинные и стройные ноги, красуясь перед папарацци в коротком платье. Талию модели подчеркнул бархатный пояс, однако свою грудь, несмотря на острое V-образное декольте Жасмин решила не показывать.
Жасмин Тукс / Instagram / @zuhairmuradofficial
Жасмин Тукс / Instagram / @zuhairmuradofficial
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