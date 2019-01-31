Ждите фото, где я в Польше на клубнике, – Леся Никитюк остроумно ответила хейтерам

Популярная телеведущая Леся Никитюк в очередной раз отправилась на отдых. Звезда выбрала для путешествия живописные пляжи на Мальдивах. Однако в сети появились несколько хейтеров, которые раскритиковали телеведущую из-за элитного отдыха.

Шоу "Танцы со звездами 2018", во время которого финалистка проекта ежедневно получала десятки гневных сообщений, кажется, настолько закалило Лесю Никитюк, что она может дать отпор любому хейтеру. В течение 10 дней звезда публиковала немало фото с Мальдивских островов, поэтому наткнулась на небольшую критику. И своенравная Леся Никитюк решила не молчать, а быстро ответить всем, кто завидует ей.

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Телеведущая выбрала для этого свой любимый юмористический стиль. По словам звезды, она приехала на курорт по приглашению Мальдивского хозяйства, после чего отправится на клубнику в Польшу.

Всем, кто завидует, что я на Мальдивах! Я была там по приглашению хозяйства "Мальдивские ростки". Скоро ждите фото, где я в Польше на клубнике,

– написала она.

Кроме этого, Леся Никитюк показала, как собственноручно посадила пальму. Дерево она назвала своим именем в сети – Леди Ле. Звезда с юмором попросила сторонников полить ее деревце, когда те посетят Мальдивы.