Ждите фото, где я в Польше на клубнике, – Леся Никитюк остроумно ответила хейтерам

29 Читати новину українською
Леся Никитюк на отдыхе
Леся Никитюк на отдыхе / Instagram / @lesia_nikituk

Популярная телеведущая Леся Никитюк в очередной раз отправилась на отдых. Звезда выбрала для путешествия живописные пляжи на Мальдивах. Однако в сети появились несколько хейтеров, которые раскритиковали телеведущую из-за элитного отдыха.

Шоу "Танцы со звездами 2018", во время которого финалистка проекта ежедневно получала десятки гневных сообщений, кажется, настолько закалило Лесю Никитюк, что она может дать отпор любому хейтеру. В течение 10 дней звезда публиковала немало фото с Мальдивских островов, поэтому наткнулась на небольшую критику. И своенравная Леся Никитюк решила не молчать, а быстро ответить всем, кто завидует ей.

Читайте также: Леся Никитюк примерила атласное платье без белья: пикантные фото

Телеведущая выбрала для этого свой любимый юмористический стиль. По словам звезды, она приехала на курорт по приглашению Мальдивского хозяйства, после чего отправится на клубнику в Польшу.

Всем, кто завидует, что я на Мальдивах! Я была там по приглашению хозяйства "Мальдивские ростки". Скоро ждите фото, где я в Польше на клубнике,
– написала она.

Кроме этого, Леся Никитюк показала, как собственноручно посадила пальму. Дерево она назвала своим именем в сети – Леди Ле. Звезда с юмором попросила сторонников полить ее деревце, когда те посетят Мальдивы.

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Мальдивы Отдых Леся Никитюк
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
сегодня 13:40 Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
50
Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
30 января 18:23 Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
149
Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
30 января 18:00 Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
Олена Булан 355
Китайский Новый год 2018: особенности празднования
30 января 11:25 Китайский Новый год 2018: особенности празднования
Настя Сукач 25763
Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
29 января 14:00 Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
Марта Вересюк 382
Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
29 января 11:22 Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
Юлія Девда 284
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук