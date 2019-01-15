"Железная леди" тоже танцует: Виктория Бекхэм показала смешное видео

Жена экс-футболиста Дэвида Бекхэма – Виктория – всегда выглядит достаточно сдержанно, за что ее в сети называют "железной леди". Однако дизайнер любит развлекаться, что продемонстрировала на своей странице в Instagram.

Все сторонники Виктории Бекхэм уже привыкли к тому, что звезда очень сдержанно ведет себя на публике. Даже перед фотографами дизайнер в основном не улыбается, а в блоге только со своей дочкой Харпер изредка демонстрирует улыбку. Однако такая "железная леди" тоже умеет развлекаться.

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В блоге Виктории Бекхэм появилось видео, на котором видно, как она с парикмахером Кеном Пейвсом и актрисой Эдриэнн Уоррен забавно танцуют. Ритмичными движениями звезда удивила и рассмешила очевидцев.

Так развлеклись сегодня,

– отметила Виктория Бекхэм.

На такой танец жену Дэвида Бекхэма вдохновил биографический мюзикл о Тине Тернер, который чета Бекхэмов пересмотрела. Сразу после постановки Виктория, видимо, захотела взять хореографический мастер-класс звезды мюзикла – Эдриэнн Уоррен. Компанию зажигательным брюнеткам составил и звездный парикмахер.

"Виктория улыбается!" – удивленно прокомментировал ролик один из пользователей сети. В общем смешное видео получило более сто тысяч предпочтений, что может свидетельствовать о его успехе в сети.