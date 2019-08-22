Железный рай: как выглядит гигантский спортзал дома у Дуэйна Джонсона – фото

Американский актер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" стал самым высокооплачиваемым актером планеты по версии журнала Forbes.

По данным издания, за последний год он заработал 89,4 миллионов долларов. Не в последнюю очередь, благодаря успешному прокату очередной части "Форсажа", которая вышла на большие экраны накануне.

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На своих страницах в соцсетях актер и известный реслер часто демонстрирует, как ему удается держать себя в отличной спортивной форме.

Он тренируется в поездках и на съемочной площадке, однако наибольшее восхищение вызывает домашний спортзал Двейна Джонсона, который актер ласково называет "Железный рай" (Iron Paradise).

Одна из качалок занимает огромную площадь на территории его поместья в Майами.



Особняк Дуэйна Джонсона в Маями

Здесь есть тренажеры, которые можно не найти в обычных спортзалах, но, по словам самого Джонсона, рельефностью своего тела он обязан не подниманию штанг или гантелей, а кардиотренеровкам.

Тренировки Двейна Джонсона в собственном спортзале: смотрите фото

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