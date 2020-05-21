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В желтой вышиванке и на коне: Екатерина Кухар очаровала ярким образом

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Екатерина Кухар поздравила с Днем вышиванки
Екатерина Кухар поздравила с Днем вышиванки / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Украинская прима-балерина и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар присоединилась к поздравлениям по случаю Дня вышиванки. Знаменитость поделилась яркой фотографией, где изображена в национальной одежде, сидящей на лошади.

Сегодня, 21 мая, социальные сети заполонили фотографии, где люди предстают в вышиванках. Дня украинского народа – это не просто одежда, а настоящий оберег и символ истории и культуры. Звезды также присоединились к поздравлениям и публикуют невероятно красивые снимки. Екатерина Кухар также распространила соответствующую фотографию на личной странице в Инстаграме.

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Образ Екатерины Кухар

Балерина позирует, сидя на прекрасном сером коне. Она одета в роскошное вышитое платье ярко-желтого цвета. В публикации под фото звезда рассекретила, что означает стильный орнамент.

Притягиваю теплые лучи солнца, надев вышиванку, где изображена трехцветная фиалка, которая является символом весны, поскольку зацветает одной из первых после таяния снега,
– отметила Екатерина.

Катерина Кухар
Екатерина Кухар в вышиванке на коне / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Кухар позирует босиком, что придает ее образу особый шарм. Волосы она уложила набок, а на лице сделала насыщенный макияж, выделив глаза темными тенями.

Поклонники в комментариях выражают свое восхищение и отмечают, что на фото изображена очень красивая украинка в чрезвычайно стильной вышиванке.

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle День вышиванки Стиль и мода
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