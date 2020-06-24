Украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк взбудоражила воображение поклонников. Звезда показала яркое фото и в очередной раз продемонстрировала стройные ножки.

Обольстительный кадр появился на личной странице Леси в инстаграме. На нем зажигательная Никитюк появилась в эротической позе и с соблазнительным взглядом. Снимок быстро разлетелся в сети и вызвал активные обсуждения.

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Леся сделала фотографию во время съемок своего нового шоу "Le Маршрутка". В рамках проекта девушка посетила Харьковщину.

Знаменитость позировала, сидя посреди поля. Она выбрала ракурс, который хорошо демонстрировал длинные стройные ноги. Леся надела ярко-желтое платье с оригинальными рукавами и высоким разрезом на ноге. В руке она держала полевой цветок с желтым цветом. Волосы телеведущая уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж в нюдових оттенках. Ее шею украшали минималистичные цепочки.

Образ Леси гармонично сочетался с красотой окружающей природы. Также внимание привлекает ее страстный взгляд. На этом фото звезда показала свою женственность и сексуальность.



Леся Никитюк в желтом платье посреди поля / Instagram / @lesia_nikituk