Популярная украинская певица Ирина Федишин вместе с мужем и сыновьями начала летний отпуск. Семья решила провести время на свежем воздухе, поэтому отправилась в Карпаты. Исполнительница поделилась с поклонниками яркими фотографиями.

Ирина активно делится со своими поклонниками новостями из жизни. На днях на ее личной странице в инстаграме появились живописные фото из Карпат. Именно там она проведет несколько дней.

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Образ Ирины Федишин

Народная любимица позировала на фоне поразительно красивых гор. Вместе с семьей она остановились в городе Славское, неподалеку от Львова. Тамошняя природа – удивительная.

Звезда выбрала для путешествия ярко-желтый спортивный комбинезон. Соединила такой наряд с красными кроссовками. На снимке также видно, что Федишин держит в руке и на плечах рюкзаки своих сыновей. Волосы она собрала в прическу сзади, а на лице сделала легкий макияж. Дополнила образ солнцезащитными очками.

Ирина Федишин в желтом спортивном комбинезоне / Instagram / @irynafedyshyn

Ирина Федишин с детьми

Также Ирина поделилась замечательной фотографией с сыновьями – Олегом и Юрчиком. Ребята позируют вместе со своей звездной мамочкой. Все выглядят счастливыми, на лицах сияет улыбка. Они также одеты в спортивную одежду и настроены на активный отдых.

Туристы! Мы решили немножко активизировать наше лето, ведь уже прошла половина июня. Поехали в Карпаты, а именно в Славское. Любуемся природой, дышим свежим воздухом, сидим у реки и наслаждаемся временем, проведенным вместе,

– написала в публикации артистка.

Ирина Федишин с детьми / Instagram / @irynafedyshyn