Украинская певица SLAVIA, которая является женой Дзидзьо, презентовала новый клип "Я тобі не мамка". Артистка примерила для съемок провокационные образы, которые привлекли внимание отечественных СМИ.

Новый клип певицы SLAVIA

SLAVIA (Ярослава Хома) еще задолго до премьеры анонсировала выход нового трека и клипа к нему. Проект имеет социальную цель: артистка призывает женщин не быть в тени своих мужчин и реализовывать свой потенциал. Ролик появился на канале вокалистки в ютубе и привлек внимание меломанов.

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Жена Дзидзьо выбрала роскошное атласное платье красного цвета, которая эффектно смотрелась в кадре и акцентировала внимание на красавице. Кроме этого, SLAVIA показала стройные ноги и фигуру в белоснежном боди, украшенном золотистым поясом-цепочкой. Артистка выглядела роскошно.

Певица SLAVIA – жена Дзидзьо / Фото ТСН

А уже в описании к видео SLAVIA пояснила, что часто женщины проявляют к своим избранникам чрезмерную заботливость и внимание, поэтому каждой стоит задуматься, хочет ли она быть "нянькой, куклой или мамкой".

"Иногда мы, женщины, становимся такими мамками для своих мужей, проявляем чрезмерную опеку, растворяемся в мужчинах, забывая про собственные мечты и желания. Пожалуй, у каждой из нас были такие истории, как в моей песне. Когда все достает, женщина понимает, что должна наконец быть собой, говорить о том, что чувствует и не бояться проявлять свои эмоции, развивать свой талант, реализовать себя", – подчеркнула она.

Смотрите клип к песне SLAVIA – "Я тебе не мамка": видео

Что известно о браке SLAVIA и Дзидзьо

Михаил Хома (настоящее имя Дзидзьо) познакомился со своей женой еще в студенческие годы. Тогда артист учился в музыкальном училище во Львове, студенткой учебного заведения была и Ярослава Притула. Впоследствии Дзидзьо создал свою первую группу "Михаил Хома и друзья", куда пригласил вокалистку. Общение переросло в романтические отношения, а в 2013 году Дзидзьо и SLAVIA пошли к алтарю.

И хотя карьера мужа является более известной общественности, его жена Ярослава является не менее талантливой. В этом, вероятно, меломаны убедятся неоднократно, ведь на эффектном клипе артистка не остановится.