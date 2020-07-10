Жена Григория Решетника беременна в третий раз: милое фото

Ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник станет отцом в третий раз. Его жена Кристина беременна. Супруги показала милое семейное фото в полном составе, на котором мамочка засветила округлившийся живот и призналась о будущем пополнении.

Украинский телеведущий и шоумен вскоре станет многодетным отцом. Григорий Решетник уже воспитывает двух сыновей – Ивана и Дмитрия. На личной странице в инстаграм он опубликовал фото с женой и детьми, на котором возлюбленная показала округлый живот.

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"Нас не остановить", – лаконично подписал Григорий Решетник милый кадр.

На фото его жена Кристина позирует в розовом шелковом платье свободного кроя, которое акцентирует на ее немалом животике. В туфлях на каблуках и с легкой укладкой она нежно держит руку на животе и улыбается на камеру. Ведущий надел наряд total white и также не скрывает своего удовольствия от пополнения в семье.

Для сайта СТБ звездная семья призналась, что третий малыш появится на свет ближе к зиме. Сейчас родители не знают, кого ждут. Пол ребенка определят лишь на следующей неделе на УЗИ. Сыновья Иван и Дмитрий долгое время не знали о беременности мамы, однако эта новость их осчастливила. Поскольку семья скрывала будущее рождение третьего ребенка, то мальчики помогали скрывать округлый живот на совместных фото.