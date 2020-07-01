Путешественник Дмитрий Комаров вместе с женой Александрой Кучеренко уже успел осуществить несколько полетов по Украине после длительного перерыва. Модель рассказала, как работают аэропорты в карантинных реалиях и соблюдаются ли все нормы во время авиапутешествий.

Недавно путешественник и ведущий программы "Мир наизнанку" отпраздновал 37-летие, а красавица-жена Александра Кучеренко подготовила для него лучший подарок – авиабилет в Одессу. Обладательница титула Мисс Украина-2016 на личной странице в инстаграме призналась, что уже успела совершить несколько внутренних полетов и поделилась своими наблюдениями от новых реалий.

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Маски в аэропортах

22-летняя Александра Кучеренко заверила, что сейчас защитные маски нужны везде и всегда. Их необходимо одевать как в здании аэропорта, так и в самолете во время полета. Она заверила, что работники будут постоянно напоминать пассажирам об этом обязательном правиле.

Измерение температуры

По словам модели, во время авиапутешествий температуру будут мерить 5 раз – на входе в аэропорт, при прохождении контроля, перед гейтом, на трапе и по прилету. Она отметила, что в случае повышенной температуры пассажира не допускают к полету.

Дистанция в аэропортах

Жена Дмитрия Комарова пожаловалась, что сохранять дистанцию ​​в автобусе, который везет пассажиров с вещами на посадку, почти невозможно. Она пожаловалась, что в самолетах на средние места также продают билеты, однако во время ее полетов была возможность пересесть, ведь пассажиров крайне мало – около половины.

Документы

Александра Кучеренко отметила, что при входе в аэропорт просят показать посадочный талон, который следует заблаговременно распечатать вместе с билетом на самолет. Ведь теперь работники аэропорта не касаются документов пассажиров: "Теперь работники аэропорта не берут в руки ваши документы".