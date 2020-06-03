Жена известного украинского певца не слишком охотно делится личной жизнью в социальных сетях, а откровенные фото Ирины – настоящая редкость. Однако с началом летнего сезона возлюбленная Монатика мечтает об отпуске на побережье океана и делится архивным фото в купальнике.

Семья Монатика – одна из немногих звездных семей украинского шоу-бизнеса, которая избегает публичности. Если лица двух своих сыновей артист до сих пор скрывает от прессы, то жена Ирина сейчас достаточно активно ведет личный блог в инстаграме. Большинство ее постов касаются творчества звездного мужа, однако временами она все же прибегает к откровениям и публикует пикантные фото в купальнике.

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Так, Ирина Демичева публично ностальгирует по летнему отдыху. Она показала архивное фото с пустого пляжа в Майами, куда в прошлом отправилась с мужем и сыновьями. На фотографии Ирина позировала в черном купальнике в трусиках с высокой талией. Откровенный бюстгальтер делал акцент на пышной груди, а поза выгодно подчеркивала прелести ее фигуры.

Лицо без макияжа Ирина прикрыла массивными очками, а бриз соблазнительно развевал ее волнистые волосы. Судя по загару, фото было сделано далеко не в первый день отдыха. Фантастичности кадру добавил безупречный горизонт, который разрезал песчаный пляж и голубое небо.

Ирина Демичева выразила надежду, что этот летний сезон будет не менее запоминающимся. Она хотела бы провести его на берегу океана в кругу родных и близких и строить замки из песка вместе с сыновьями.

Как жена Монатика виглядит в купальнике?