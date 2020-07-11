Голливудская чета Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит находится в браке уже более 20 лет. Пара воспитывает двух общих детей. Однако недавно стало известно, что женщина изменяла своему звездному мужу с молодым певцом Августом Альсина. Теперь Джада официально подтвердила этот роман.

Их отношения длились четыре с половиной года. Об этом недавно заявил сам музыкант. 48-летняя возлюбленная Смита подтвердила эту информацию в эфире шоу Red Table Talk. Она посетила программу вместе с Уиллом.

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Джада призналась, что у нее был роман с Августом, но опровергла информацию, что Вилл "благословил" их отношения. Звезда отметила, что в то время она и Смит развелись.

Единственный человек, который может дать разрешение в этом конкретном случае, – это я. Я закрутила этот роман, потому что хотела чувствовать себя хорошо. Тогда мое психологическое состояние было хрупким. Мы с Уиллом попробовали все, что могли, чтобы уйти друг от друга, только чтобы понять, что это невозможно,

– рассказала Джада.

Пикнетт-Смит заявила, что на протяжении многих лет она не общалась с музыкантом. Женщина поставила точку в отношениях и больше не хотела возвращаться к этой истории. Теперь между ней и Уиллом царит безграничная любовь, которую ничто не сможет разрушить.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит / Фото: Getty Images

Отметим, Джада Пинкетт и Уилл Смит поженились в 1997 году. У супругов родилось двое детей – сын Джейден Кристофер Сайр Смит и дочь Уиллоу Камилл Рейн Смит. Семья живет в частном имении во Флориде. Также у них есть особняки в Лос-Анджелесе и Филадельфии.