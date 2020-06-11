Певец Виктор Павлик и его концертный директор Екатерина Репьяхова тайно поженились. Супруги активно делятся снимками с церемонии и деталями своей свадьбы. Однако без курьеза не обошлось, о чем охотно рассказала невеста.

На инстаграм-странице Екатерина Репьяхова поделилась новыми кадрами с тайной свадьбы и рассказала о забавном случае на этой фотосессии. Жена Виктора Павлика, готовясь к выходу из гримерки, забыла там свой букет невесты. Поскольку подруг рядом не было, а к организаторам свадеб пара не обращалась, цветы так и остались за кадром.

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"Это событие было маленькой репетицией нашего важного дня – свадьбы! У нас не было никого, даже платье мне шнуровал муж. После того, как прошла половина фотосессии, у меня кто-то спросил из фотостудии: "А там такой красивый букетик в гримерке, это не ваш?"– с юмором вспомнила Екатерина Репьяхова.

Уже на пышную свадьбу с гостями жена Виктора Павлика заказала услуги специалистов, которые и просчитают все до мельчайших деталей. Поэтому на празднике, вероятно, таких курьезов не будет.



Виктор Павлик женился / Фото Instagram / @repyahovakate



Тайная свадьба Виктора Павлика / Фото Instagram / @repyahovakate

Что известно о свадьбе Виктора Павлика

Только в июне 2019 года Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова откровенно заговорили о своих отношениях. То, что концертный директор сопровождает везде артиста, не вызывало никаких подозрений, поэтому их роман на протяжении нескольких лет оставался в секрете.

Впоследствии стало известно, что влюбленные уже давно обручились и готовятся к свадьбе. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы в планы Виктора Павлика и Екатерины Репьяховой: пара устроила тайную церемонию 10 июня и перенесла свадьбу.

Звездная невеста отмечает, что к главному событию в жизни готовится очень тщательно. Приталенное кружевное платье с кейпом, которое она показала на росписи, не будет на второй церемонии. Екатерина Репьяхова уже выбрала другой наряд, в котором и выйдет к гостям на свадьбе.