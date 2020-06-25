На днях 21-летний сын Виктора Павлика рассказал о своей борьбе с раком, подчеркнув, что болезнь лишь прогрессирует. Артиста осудили за многочисленные концерты в сложный для семьи период. Однако его молодая жена Екатерина Репяхова призналась, что именно отец обеспечивает онкобольного сына и ухаживает за ним.

Концертный директор и возлюбленная Виктора Павлика активно развивает личный блог и откровенно делится с фолловерами подробностями личной жизни. Однако Екатерина избегает темы борьбы сына певца с раком. После шквала возмущения, которое свалилось на пару после отказа Павла Павлика от лечения, в инстаграм-сторис девушка решила рассказать, как на самом деле отец помогает онкобольному сыну.

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Жена Павлика призналась: если они не демонстрируют отношения звезды с 21-летним сыном, то это не означает, что отец не поддерживает его. Екатерина Репьяхова убеждена, что публичное освещение болезненной темы лишь повредило бы как Виктору, так и Павлу.

Как Виктор Павлик поддерживает онкобольного сына?

Жена артиста призналась, что ее муж постоянно навещает Павла и беспокоится о нем. После того, как парень не смог передвигаться на костылях, звездный отец приобрел для него коляску, а весь период лечения возил к врачам и ухаживал за ним.

Он ездит, он беспокоится, он его моет, он носит на себе. Он его возит по больницам. Просто я считаю, не стоит рассказывать об этом, тем более в своем блоге,

– отметила жена Павлика.

Что известно о болезни сына Павлика?

Около полутора года назад 21-летний Павел начал борьбу с раком костей. За это время он прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Однако болезнь так и не отступила, а лишь продолжает прогрессировать: левая рука постоянно болит, а сейчас начали отказывать пальцы. Сын артиста передвигается только на коляске.

Недавно сын Виктора Павлика объявил, что прекращает борьбу с раком, ведь считает лечение бессмысленным. Однако уже через несколько дней Павел заявил, что он не сдался и "в дальнейшем будет бороться и жить с верой в свою победу над новым врагом". Сейчас врачи и родители согласились дать возможность иммунитету восстановиться.