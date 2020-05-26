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Жена Влада Ямы поделилась чувственными фото: Семья – это там, где тепло и уютно

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Влад Яма с женой
Влад Яма с женой / Instagram / @ liliya_yama

Жена популярного украинского хореографа и судьи шоу "Танцы со звездами" Влада Ямы Лилия распространила в сети чувствительные кадры с любимым. А также рассказала, что для нее значит семья и что в ней зависит от женщины.

Влад и Лилия редко делятся общими фотографиями, однако иногда они с радостью показывают поклонникам результаты фотосессий, где предстают невероятно счастливыми и влюбленными. На личной странице звездной жены в инстаграме появилось нежное сообщение с трогательными снимками.

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Мысли Лилии Ямы о семье

Женщина призналась, что для нее семья – это то место, где всегда тепло и уютно. Там всегда поймут, помогут и поддержат. Лиля считает, что главное – найти правильного партнера в жизни и не спешить в этом.

А погода и температура дома зависит от самой женщины, ее принятия и любви к себе. Поэтому прежде, чем требовать что-то от партнера, нужно начать с себя. Ключ к успеху – работа над собой,
– отметила в публикации Лиля.

Чувственные фото Лили и Влада

На черно-белых снимках, которые появились в сети, пара изображена в нежных образах. Супруги позируют, нежно прижавшись друг к другу. На их лицах светится улыбка, ведь любовь с годами становится все сильнее.

Они оба одеты в клетчатые рубашки. На лице у Лилии видим насыщенный макияж, а длинные роскошные волосы красавица уложила ровно.

Влад Яма
Чувственное фото Власти Яма с женой / Instagram / @ liliya_yama

Влад Яма
Влад Яма и его жена Лилия / Instagram / @ liliya_yama

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Семья Новости LifeStyle Звездные романы
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