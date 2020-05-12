Жена Влада Ямы показала редкое фото с сыном в День матери: Вот почему сегодня и мой праздник!

Украинская пара Влад и Лилиана Яма вот уже 5 лет находятся в совместном счастливом браке. Вместе они воспитывают сына Леона, которого старательно скрывали от глаз публики. Но с каждым днем звезды приоткрывают "занавес" личной жизни и показывают миру радостные моменты семьи.

Недавно хореограф Влад Яма в инстаграме опубликовал архивный кадр, на котором обменивается свадебными клятвами с Лилианой 21 сентября 2014 года. Такая фотография стала настоящей неожиданностью для фанатов, но поклонники были рады, что теперь знают, когда все же состоялась свадьба Влада.

Интересно Влад Яма впервые показал свадебное фото и рассекретил дату брака

Теперь же жена Лилиана решили у продемонстрировать лицо сына в инстаграме, хотя и в профиль. Поводом стал традиционный праздник Дня матери, где женщина отметила, что теперь это и ее праздник, потому она очень счастлива. На фото мальчик нежно целует маму в губы, которая присела напротив него на коленях.

Добавим, что когда звездные супруги Влад и Лилиана побывали в Майами в марте этого года, то Влад уже показывал публике сына на фото, однако тот отвернулся от камеры и не мог отвести взгляда от роскошной красной машины Ferrari.