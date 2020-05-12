24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Жена Влада Ямы показала редкое фото с сыном в День матери: Вот почему сегодня и мой праздник!

- Читати новину українською
Лилиана Яма
Лилиана Яма / Instagram / @liliya_yama

Украинская пара Влад и Лилиана Яма вот уже 5 лет находятся в совместном счастливом браке. Вместе они воспитывают сына Леона, которого старательно скрывали от глаз публики. Но с каждым днем звезды приоткрывают "занавес" личной жизни и показывают миру радостные моменты семьи.

Недавно хореограф Влад Яма в инстаграме опубликовал архивный кадр, на котором обменивается свадебными клятвами с Лилианой 21 сентября 2014 года. Такая фотография стала настоящей неожиданностью для фанатов, но поклонники были рады, что теперь знают, когда все же состоялась свадьба Влада.

Интересно Влад Яма впервые показал свадебное фото и рассекретил дату брака

Теперь же жена Лилиана решили у продемонстрировать лицо сына в инстаграме, хотя и в профиль. Поводом стал традиционный праздник Дня матери, где женщина отметила, что теперь это и ее праздник, потому она очень счастлива. На фото мальчик нежно целует маму в губы, которая присела напротив него на коленях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Liliya Yama (@liliya_yama)

 

Добавим, что когда звездные супруги Влад и Лилиана побывали в Майами в марте этого года, то Влад уже показывал публике сына на фото, однако тот отвернулся от камеры и не мог отвести взгляда от роскошной красной машины Ferrari.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

 

 

Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle День матери Звездные родители Звездные дети
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Летицие Касте – 42: путь к успеху французской красавицы с немодельным ростом
11 мая , 11:39 Летицие Касте – 42: путь к успеху французской красавицы с немодельным ростом
Марта Вересюк
Маршруты для походов в горы в Украине: от новичков до профи
11 мая , 10:30 Маршруты для походов в горы в Украине: от новичков до профи
Настя Сукач
Английский для начинающих: комедии, которые помогут выучить язык
11 мая , 10:22 Английский для начинающих: комедии, которые помогут выучить язык
Юлія Михайлова