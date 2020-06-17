Актер "Варьяты-шоу" Владимир Жогло ждет появления первенца. Его жена Ирина опубликовала очаровательные фото, на которых виден округлый живот.

Фото появились на ее странице в фейсбук еще в конце мая 2020 года. И, поскольку Ирина Жогло – не публичный человек, эти снимки привлекли внимание LifeStyle 24 только после новости о венчании влюбленных.

Важно Владимир Жогло отпраздновал свадьбу: первые фото молодоженов

Во время карантина жена известного юмориста устроила стильную фотосессию. Избранница Владимира Жогло предстала перед камерой в платье, которое подчеркнуло беременность, и белом пальто. Ирина держала в руке игрушку салатового цвета, что можно воспринимать как намек, что пара ожидает появления сына. Однако официального подтверждения этому пока нет.



Владимир Жогло станет отцом / Фото Facebook / @ІринаЖогло



Жена Володимира Жогло вагітна / Фото Facebook / @Иринажогло

Что известно о свадьбе Владимира Жогло

Владимир Жогло сделал предложение Ирине на концерте "Варьяты-шоу" во Львове. Произошло это 11 февраля. С тех пор влюбленные планировали свадьбу и вынуждены были внести коррективы из-за пандемии.

Посреди мая 2020 года пара расписалась в львовском ЗАГСе. Церемония прошла только в присутствии молодоженов, которые надели медицинские маски. А уже 17 июня супруги поделился первым снимками со своей свадьбы. Венчание прошло на Львовщине в присутствии ближайших родственников и друзей Владимира Жогло и Ирины. Невеста выбрала белоснежное платье, которое помогло скрыть ее беременность.

"Мое острое чувство из-за страсти к тебе просто рвет на мелкие части душа! Очень хочется снова пережить те моменты, когда считала секунды до встречи с тобой, хочу чувствовать тебя каждой своей клеточкой. Не могу прожить без ощущения аромата твоего тела даже минуты. Все мгновения, которые я провожу без тебя, похожи на вечность! Как же я люблю каждую морщинку на твоем лице!"– трогательно написала Ирина Жогло в день свадьбы.

Интересно, что на одном фото супруги намекнули на будущее пополнение. Ирина погладила живот своего мужа, что вызвало улыбку у многих пользователей сети.



Свадьба Владимира Жогло / Фото Facebook / @ІринаЖогло