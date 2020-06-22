Американский актер и многодетный отец потерял ребенка. У его жены Кимберли Брук произошел выкидыш. Джеймс Ван Дер Бик признался, что эта потеря малыша на раннем сроке беременности стала для супругов пятой.

Щемящее признание актер опубликовал в инстаграм-профиле накануне Дня отца. 43-летний Джеймс Ван Дер Бик признался, что будущее пополнение в семье они с женой Кимберли Брук держали в тайне и подальше от посторонних глаз, ведь предыдущи четыре беременности, о которых пара заявляла публично, завершались выкидышами.

Так, в октябре прошлого года многодетная семья объявила, что ждет рождения шестого ребенка, однако уже в ноябре у жены актера случился выкидыш.

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Кимберли Брук потеряла ребенка на прошлых выходных на 17 неделе, которая была фатальной и во время прошлых беременностей. Ее пришлось госпитализировать для переливания крови, а Джеймс Ван Дер Бик был рядом с любимой в больнице, массируя ей ноги и пытаясь согреть.

Звезда телесериала "Бухта Доусона" признался, что решил обнародовать пятый выкидыш за последние девять лет, ведь таким образом стремится поддержать пары, которые сталкиваются с подобными проблемами. Он признался, что потеря ребенка – это каждый раз глубокая травма и невыразимая боль, однако такие случаи нередки, а влюбленные, которым не суждено стать родителями, – не одиноки.

Стоит отметить, что Джеймс Ван Дер Бик и Кимберли Брук поженились в 2010 году и поселились в Калифорнии. За 10 лет брака у них родилось четыре дочери и сын – 9-летняя Оливия, 8-летний Джошуа, 6-летняя Аннабель, 4-летняя Эмилия и двухлетняя Гвендолин.