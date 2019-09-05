Жена Андре Тана представила осеннюю коллекцию одежды: первые фото

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Осенняя коллекция бренда Home Wings, который принадлежит жене Андре Тана
Осенняя коллекция бренда Home Wings, который принадлежит жене Андре Тана / Пресс-служба

Дизайнер Алина Харечко, которая является женой Андре Тана, представила свою осеннюю travel-коллекцию. Для LifeStyle 24 она прокомментировала линейку одежды и призналась, как у нее появилась идея для создания коллекции.

В мае 2019 года жена Андре Тана открыла бутик своего бренда Home Wings. Такое название абсолютно отражает работу Алины Харечко: модельер решила создать наряды, в которых каждый сможет почувствовать тепло и уют, даже находясь за сотни километров от дома.

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Новую коллекцию Home Wings она посвятила именно путешествиям. Алина Харечко призналась, что много времени проводит в дороге, поэтому понимает, насколько важно чувствовать себя в такой момент комфортно. Поэтому дизайнер разработала 6 комплектов одежды из шерсти, которое могут полюбить даже самые заядлые туристы.

"Путешествия – это довольно большая часть моей жизни, поэтому я задумалась над тем, чтобы создать линию одежды именно для аэропортов и поездов. Так родилась travel-коллекция в пижамном стиле с 6 моделей, которая, с одной стороны, получилась очень удобной и уютной, а с другой – очень теплой. Я часто мерзну в аэропортах и ​​самолетах, вот почему мы выбрали шерсть, как основной материал для изготовления. Также мы учли последние тренды коллекции: брюки-трубы, брюки-бананы и открытые ключицы", – рассказала дизайнер.

Одежда имеет карманы, что очень удобно для путешественниц. Кроме этого, Алина Харечко решила сделать акцент на поясах, ведь так каждая женщина может подчеркнуть свою талию. Предложенные дизайнером наряды подойдут не только для путешествий, но и для обычных осенних прогулок.

Нова колекція дружини Андре Тана
Новая коллекция жены Андре Тана / Пресс-служба

Колекція Аліни Харечко
Коллекция Алины Харечко ​/ Пресс-служба

Вбрання від Home Wings
Наряд от Home Wings / Пресс-служба

Дружина Андре Тана презентувала новинки бренду
Жена Андре Тана представила новинки бренда​ / Пресс-служба


Осенняя коллекция Home Wings / Пресс-служба

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Теги: Новости Украины LifeStyle Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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