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Жена Бабкина поздравила музыканта с годовщиной свадьбы: забавное фото

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Семья Бабкиных / t1.ua

Жена украинского певца Сергея Бабкина поздравила мужа с 11-й годовщиной брака и поблагодарила его за время, проведенное вместе.

Именно в этот день, 27 марта 2009 года, знаменитые супруги узаконили свои отношения.

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"Спасибо за нескучные годы, проведенные с тобой 27 часов в сутки. Поздравляю тебя с нашей официальной и законной датой. Горжусь, что я Бабкина. И жду от тебя праздничный кофе", – написала Бабкина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 марта 2009 год День- Изменёнка- моя фамилия никогда не будет прежней, появился новый штамп в моём паспорте с упоминанием какого-то мужика?моё платье не белое и свадебное, этот самый мужик проспал и опоздал на, столь грандиозное, событиеЭту историю я описывала в посте в прошлом году. Ладно... Я- Бабкина. Поживём- Увидим.. Спасибо тебе @babkin_official за столько нескучных лет, проведённых с тобой 27 часов в сутки? Поздравляю нас с нашей официальной и законной датой! Горжусь, что я Бабкина. И жду от тебя праздничный кофе p.s. для новеньких- венчались мы задолго до.. Фото, которые сохранились со свадьбы выложу сегодня в сторис by @surikova_i #снежанабабкина #сергейбабкин #семьябабкиных #СБ

Допис, поширений snezhana_babkina (@snezhana_babkina)

История этого особого дня очень запомнилась им обоим, так как тогда Сергей чуть не проспал свою свадьбу.

"Это был просто сумасшедший день. Снежана готовилась, утром поехала делать прическу, а я в то утро приехал из Киева, где был на гастролях где-то две недели. Поехал сразу домой и завалился спать, потому что не выспался в поезде. И я чуть не проспал. Моя мама позвонила Снежане и спросила, будить ли меня, а она неожидала, говорит: "Да, да конечно будите". Я подскочил, оделся и за 5 минут доехал до ЗАГСа", – рассказал Бабкин.

Бабкины воспитывают троих детей: старшего 13-летнего сына Артура от первого брака Снежаны, 9-летнюю Василису и 9-месячного сына Елисея.

 

Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Сергей Бабкин
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