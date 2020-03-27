Жена Бабкина поздравила музыканта с годовщиной свадьбы: забавное фото
Жена украинского певца Сергея Бабкина поздравила мужа с 11-й годовщиной брака и поблагодарила его за время, проведенное вместе.
Именно в этот день, 27 марта 2009 года, знаменитые супруги узаконили свои отношения.
Читайте также: Сергей Бабкин поделился, как бережет себя и семью во время пандемии коронавируса
"Спасибо за нескучные годы, проведенные с тобой 27 часов в сутки. Поздравляю тебя с нашей официальной и законной датой. Горжусь, что я Бабкина. И жду от тебя праздничный кофе", – написала Бабкина.
История этого особого дня очень запомнилась им обоим, так как тогда Сергей чуть не проспал свою свадьбу.
"Это был просто сумасшедший день. Снежана готовилась, утром поехала делать прическу, а я в то утро приехал из Киева, где был на гастролях где-то две недели. Поехал сразу домой и завалился спать, потому что не выспался в поезде. И я чуть не проспал. Моя мама позвонила Снежане и спросила, будить ли меня, а она неожидала, говорит: "Да, да конечно будите". Я подскочил, оделся и за 5 минут доехал до ЗАГСа", – рассказал Бабкин.
Бабкины воспитывают троих детей: старшего 13-летнего сына Артура от первого брака Снежаны, 9-летнюю Василису и 9-месячного сына Елисея.
Читайте также
-
Надя Дорофеева назвала любимые фильмы и сериалы для карантина: что советует посмотри звездасегодня , 11:26
-
Давно я так много не разговаривала по телефону, – Ольга Фреймут рассказала о своем карантинесегодня , 10:25
-
Выходные в апреле: сколько будут отдыхать украинцысегодня , 15:10
-
Князь Монако отреагировал на слухи, что он заразил принца Чарльза коронавирусомсегодня , 14:06
-
Звезды "Женского Квартала" спели о коронавирусе: видеосегодня , 15:16
-
Рианна выпустила сингл Believe It после трех лет молчания: почему фаны разочарованысегодня , 14:45