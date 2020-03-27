Жена Бабкина поздравила музыканта с годовщиной свадьбы: забавное фото

Жена украинского певца Сергея Бабкина поздравила мужа с 11-й годовщиной брака и поблагодарила его за время, проведенное вместе.

Именно в этот день, 27 марта 2009 года, знаменитые супруги узаконили свои отношения.

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"Спасибо за нескучные годы, проведенные с тобой 27 часов в сутки. Поздравляю тебя с нашей официальной и законной датой. Горжусь, что я Бабкина. И жду от тебя праздничный кофе", – написала Бабкина.

История этого особого дня очень запомнилась им обоим, так как тогда Сергей чуть не проспал свою свадьбу.

"Это был просто сумасшедший день. Снежана готовилась, утром поехала делать прическу, а я в то утро приехал из Киева, где был на гастролях где-то две недели. Поехал сразу домой и завалился спать, потому что не выспался в поезде. И я чуть не проспал. Моя мама позвонила Снежане и спросила, будить ли меня, а она неожидала, говорит: "Да, да конечно будите". Я подскочил, оделся и за 5 минут доехал до ЗАГСа", – рассказал Бабкин.

Бабкины воспитывают троих детей: старшего 13-летнего сына Артура от первого брака Снежаны, 9-летнюю Василису и 9-месячного сына Елисея.