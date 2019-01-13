Жена Бибера Хейли украсила обложку глянца с оригинальным тортом: фото

Новоиспеченная жена 24-летнего певца Джастина Бибера, модель Хейли Болдуин снялась в фотосессии для нового номера журнала Pop.

Звездные супруги довольно редко появляются на публике, однако украсили новую обложку журнала Pop, который в этом году отмечает свое 20-летие.

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Обложка выглядит необычной, ведь Джастин не присутствовал лично на съемке. В кадре предстала только Хейли Болдуин, которая пробует праздничный торт с их общей фотографией в бассейне. Добавим, что эту фотографию ранее опубликовал в Instagram Бибер еще до их тайной свадьбы.

Фотографом выступил Стиви Дэнс. Также на обложке можно увидеть фразу "Этот парень – мой".

На других фотографиях упоминается фамилия Бибера. К примеру, последний снимок редакторы подписали "Хейли Бибер".



Хейли Болдуин / Instagram / @thepopmag



​Хейли Болдуин / Instagram / @thepopmag



​Хейли Болдуин / Instagram / @thepopmag

Напомним, что Джастин и Хейли начали встречаться еще в 2015 году, но их роман длился всего несколько месяцев. После очередного разрыва отношений с Селеной Гомес и короткого романа с Баскин Чемпион Джастин Бибер восстановил отношения с Хейли. Впервые пару вместе заметили в конце мая 2018 года, когда они пошли на романтическое свидание. Впоследствии стало известно, что артист официально обручился с Болдуин.



Также Джастин Бибер приобрел для них имение в Канаде, стоимость которого составляет более 5 миллионов долларов. Пара тайно посетила один из судов Нью-Йорка, где и состоялось узаконивание их отношений.