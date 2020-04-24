Жена Дмитрия Комарова двусмысленно прокомментировала его фото: Едь уже, сколько можно

Ведущие Дмитрий Комаров и Александр Кучеренко вызвали немалый восторг у поклонников, когда поженились. В сети они публикуют радостные кадры, демонстрируя идиллию. Но один комментарий красавицы привлек внимание подписчиков блога Дмитрия Комарова.

В Инстаграме ведущий популярной программы "Мир наизнанку" поностальгировал за командировками за границу. Дмитрий Комаров признался, что хотел бы как можно быстрее спаковать вещи и отправиться в новое путешествие для создания еще одного выпуска телепроекта.

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"Как же хочется быстрее собрать 2-3 сотни килограммов багажа и мчаться вместе с Александром Дмитриевым куда-нибудь на край земли, снимать новые программы, жить в джунглях или горах, чтобы кусали комары, было невыносимо жарко или холодно, вставать в 4 утра, ругаться, говорить "Ненавижу свою работу", которую на самом деле обожаю. Хочу на работу!" – написал Дмитрий Комаров.

Такой сообщение не обошла вниманием жена ведущего Александра Кучеренко. В ответ на слова Дмитрия Комарова она написала: "Едь уже, сколько можно. Я не привыкла так". К комментария она добавила емодзи, что хохочет, однако шутку восприняли не все пользователи сети. А вот Дмитрий Комаров отреагировал на это с юмором. Он отметил, что действительно так долго еще не был дома.

Что известно о браке Комарова и Кучеренко?

15 июня 2019 года ведущий Дмитрий Комаров заявил, что женился. Его избранницей стала ведущая, модель и обладательница титула "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко. Пара тайно обручилась в мае 2019 года в Иерусалиме. Не привлечь внимание СМИ влюбленным удалось благодаря Евровидению, которое проходило в Израиле именно в то время, поэтому путешествие ведущих не вызывало никаких подозрений.



Сейчас Дмитрий Комаров и Александр Кучеренко вместе живут в Киеве. Супруги арендует квартиру, поскольку еще не решили, где именно хотят жить.