Жена Дмитрия Комарова рассказала, почему прилетела на съемки программы "Мир наизнанку"

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Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / 1+1

Жена украинского журналиста и ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова – Александра Кучеренко, прилетела к нему на съемки познавательной программы о путешествиях в наиболее экзотические страны мира – "Мир наизнанку".

Об этом жена ведущего рассказала своим подписчикам в Инстаграме. По ее словам, ради любимого мужа она выполнила важную миссию.

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"Дмитрию срочно понадобился документ для съемок, который по почте передать не успевали. И он попросил выполнить эту миссию меня, поэтому я оказалась на другой половине земного шара. Дима меня, конечно, встретил в аэропорту. С цветами", – рассказала Александра.

Она отметила, что новый сезон команда снимает очень-очень далеко, и ей удалось приобщиться к созданию программы "Мир наизнанку". По ее словам, после того, как муж встретил ее, то сразу пригласил на 5 дней съемки программы "Мир наизнанку".

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Жена Дмитрия Комарова честно призналась, что такой график не выдержала бы, потому что ребята просто живут работой, от рассвета до заката. Александра анонсировала, что новый сезон будет фантастическим, так как там снимают настоящие чудеса.

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Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Журналисты СМИ
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