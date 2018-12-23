Жена Энрике Иглесиаса показала трогательные кадры с их сыном: видео

Знаменитая теннисистка Анна Курникова опубликовала видео с 1-летним сыном Нико. 37-летняя жена Энрике Иглесиаса весело танцевала с малышом на руках.

Анна Курникова опубликовала новое видео на своей странице в Instagram. Глядя на пейзажи за окном, можно понять, что теннисистка с детьми и их 43-летним отцом Энрике Иглесиасом праздновали Рождество на яхте. В зеркале позади Анны виднеется отражение Энрике Иглесиаса, который снимал веселые танцы на камеру, а за бортом корабля видны другие суда.

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Комнату, в которой Анна зажигала в танце с 1-летним Нико на руках, украшали красивые живые цветы. Не было никакого намека на рождественскую атмосферу.

На видео звездные родители предстали в удобных домашних образах. Так, для уютного рождественского отдыха молодая мама выбрала максимально комфортный наряд – топ и спортивные штаны, благодаря которому можно заметить, что она находится в отличной форме. Напомним, что 16 декабря 2017 года у Энрике и Анны родилась двойня – Люси и Нико.