Жена Монатика надела кружевной комбинезон с глубоким декольте: фото
Украинский певец Монатик принял участие в церемонии награждения премиями M1 Music Awards. На светском событии его сопровождала жена Ирина Демичева, потрясшая общественность роскошным и несколько пикантным нарядом.
Как известно, торжественное вручение M1 Music Awards 2019 отгремело 30 ноября. Во Дворце Спорта собрались едва ли не все представители отечественного шоу-бизнеса, чтобы поддержать своих коллег и побороться за престижные статуэтки. И хотя событие прошло 2 дня назад, звезды до сих пор продолжают делиться с подписчиками блогов эффектными снимками с церемонии.
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Так, на фейсбук-странице Ирины Демичевой появились снимки из особого вечера. На M1 Music Awards она поддерживала своего мужа, который получил сразу три статуэтки: Монатик победил в номинациях "Певец года", "Клип года" и Dance parade.
Для редкого публичного выхода Ирина Демичева выбрала стильный светлый комбинезон из кружева. Наряд подчеркивал ее формы и имел довольно пикантное глубокое декольте. К образу жена Монатика подобрала лаконичные украшения и туфли-лодочки. Вероятно, авторами наряда стали дизайнеры Иван Фролов и Анна Лукашевич, которых Ирина Демичева поблагодарила в заметке.
Большая благодарность и любовь профессионалам своего дела, настоящим волшебникам Ивану Фролову и Анне Лукашевич. Вы не только шьете потрясающую одежду, костюмы, которые являются произведениями искусства, но и окрыляете людей, истинные терапевты красоты!
– написала она.
Жена Монатика на торжественной церемонии/ Facebook / @irina.demicheva.5
Стильный образ Ирины Демичевой / Facebook / @irina.demicheva.5
Ирина Демичева во Дворце Спорта / Facebook / @irina.demicheva.5
Творческая команда Монатика / Facebook / @irina.demicheva.5