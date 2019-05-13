Жена Монатика показала редкие кадры, снятые во время ее беременности

Украинский певец Монатик – один из немногих артистов, который стремится оградить свою семью от излишнего внимания СМИ и поклонников. Поэтому в сети крайне редко появляются новые фото его очаровательной жены и двух сыновей. Однако в День матери Ирина Демичева решила показать подписчикам, как она выглядела во время беременности.

В воскресенье, 12 мая, многие отечественные артисты тронули сеть нежными поздравлениями и воспоминаниями о детстве. Особые слова на День матери подобрал и Монатик, который показал детский рисунок, принадлежащий одному из его сыновей.

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"Если бы вы только знали, как мы, отцы, вами, мамы, восхищаемся и благодарим за все! За терпение, любовь, веру и надежду. Вы это все дарите. Этому вы учите. С праздником, прекрасные мамы!" – трогательно написал Монатик.

Не удержалась от публикации и жена артиста Ирина Демичева. Ранее Монатик рассказывал журналистам, что она невероятно красива, но не любит стоять перед камерой. Однако, согласно редкими фото, Ирина иногда делает исключения. В частности, в День матери известная украинка вспомнила, как ожидала появления сыновей. Фото во время ее беременности покорили сеть.

"С благодарностью и любовью за такой подарок небес. Всех мам с праздником. С искренним уважением и восхищением", – скромно написала она.

Как известно, Монатик женат на Ирине Демичивой, которая является его советником и директором. Звездная пара воспитывает двух сыновей, однако не показывает их лица общественности. В одном из интервью Монатик впервые признался, что его жена – самый близкий человек, который поддерживал певца на всех этапах создания карьеры. Именно ей артист обязан своим успехом.