Жена Ричарда Гира опубликовала эксклюзивные фото с их свадьбы
5 мая знаменитый актер Ричард Гир и его очаровательная жена Алехандра Сильва отпраздновали вторую годовщину своей свадьбы. По этому случаю американка опубликовала эксклюзивные фотографии, которых еще не было в сети.
Фото появились на официальной инстаграм-странице Алехандры Сильвы и сразу же вызвали восторг у поклонников. На нежных кадрах женщина позирует рядом с Ричардом Гиром в роскошном кружевном платье. Супруги не скрывает романтики, что еще больше тронуло людей.
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"В этот день я вышла замуж за невероятного мужчину из всех, кого знаю. Понимаю, это звучит слишком банально, но это правда! Говорю от чистого сердца: я горжусь тем, что нахожусь рядом с тобой, что делю с тобой этe жизнь, что являюсь матерью твоих детей, твоим другом и твоей женой! Ты делаешь меня такой счастливой! Ты любовь всей моей жизни!"– написала Алехандра Сильва в сети.
Ричард Гир и Алехандра Сильва / Instagram / @alejandragere
Новые свадебные фото Ричарда Гира / Instagram / @alejandragere
Ричард Гир с женой отметили годовщину свадьбы / Instagram / @alejandragere
Как известно, Ричард Гир и Алехандра Сильва долгое время скрывали свои отношения. По неофициальным данным, пара начала встречаться в 2014 году, а после 4 лет романа звезды все же решились пойти к алтарю. Свадебная церемония была закрытой от СМИ, а Ричард Гир и Алехандра Сильва обменялись клятвами в присутствии самых близких родственников и друзей. Праздник прошел в их доме в Нью-Йорке.