Жена Сергея Бабкина поделилась эротическим фото топлес: жаркий кадр 18+

Супруга знаменитого украинского исполнителя довольно часто решается на откровенные съемки и не стесняется говорить об интимной жизни публично. Украинская актриса Снежана Бабкина решила показать, как релаксирует в ванной. Такой отдых заменяет для многодетной мамочки роскошные курорты.

На личной странице 34-летней Снежаны Бабкиной появился провокационный кадр. Актриса театра не стесняется щеголять своим телом после родов. Она опубликовала фотографию, на которой позирует топлес.

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Ведущим цветом пикантной съемки она выбрала голубой, утверждая, что понедельник – день месяца и голубого. Для отдыха от будничных забот жена музыканта имитировала морское побережье в ванной собственной квартиры в Харькове. В ее руках стакан мятного цвета, который гармонично смотрится на фоне голубой воды.

Среди одежды на Снежане Бабкиной лишь короткие шорты, которые позволили ей продемонстрировать подтянутые ягодицы. Обнаженную грудь она прикрыла руками. Даже на таком "отдыхе" она решила оставить место для творчества, выбрав яркие голубые тени и блестящие пайетки для макияжа.

Мои Мальдивы... я – ребенок понедельника. Понедельник – день месяца и голубого цвета. И это обо мне! Сегодня мой день! Сегодня мой relax,

– прокомментировала пикантный кадр актриса.



Снежана Бабкина обнажилась для фото / Instagram / @snezhana_babkina