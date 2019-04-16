Жена Сергея Бабкина показала округлый живот в атласном платье: фото

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Сергей и Снежана Бабкины
Сергей и Снежана Бабкины / Instagram / @snezhana_babkina

Жена украинского певца Сергея Бабкина вскоре в третий раз станет мамой. Очаровательная Снежана не прекращает радоваться этой новости и демонстрирует в сети свой округлый живот.

12 марта певец Сергей Бабкин и его жена Снежана объявили об ожидании третьего общего ребенка. Тогда артист признался в журнале Viva, что он готовится стать отцом еще одного мальчика. Пара снялась в чувственной фотосессии, результатами которой до сих пор делится в сети.

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Так, Снежана Бабкина опубликовала волшебное фото, на котором предстала в светлом атласном платье. Наряд подчеркнул округлившийся живот актрисы, что выглядело очень нежно.

К снимку Снежана Бабкина добавила рассказ о своей третьей беременности. Звезда откровенно призналась, что ее вес уже изменился на 11 килограммов, что значительно больше, чем в прошлые беременности.

Нам 30 недель! Эта моя третья беременность. Полет замечательный. Растем не по дням, а по часам. С Артуром мне был 21 год, за всю беременность я набрала 7 кг. С Веселинкой мне было 25 и плюс 10 кг. Сейчас с сыночком уже плюс 11 кг, но все еще впереди,
– рассказала она.

Беременная Снежана Бабкина готовится к активному курсу йоги, который продолжится вплоть до ее родов. Актриса тренируется вместе со своим звездным мужем и поражает сеть сложными асанами.

Украинский певец Сергей Бабкин до марта 2019 года скрывал информацию о беременности супруги и только на 7 месяце рассказал о пополнении в семье. Это будет третий ребенок в браке с актрисой Снежаной: пара уже воспитывает 8-летнюю Веселину и 12-летнего Артура. Кроме этого, у артиста есть ребенок от первого брака – 13-летний Илья.

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Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Новости LifeStyle Звездные мамы Сергей Бабкин
Источник: LifeStyle 24
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