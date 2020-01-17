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Жена Сергея Бабкина сменила имидж: как теперь выглядит актриса

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Снежана Бабкина сменила имидж / Instagram / @snezhana_babkina

Украинская актриса Снежана Бабкина решилась на эксперимент с имиджем. Жена популярного артиста Сергея Бабкина коротко подстригла волосы.

Соответствующими снимками звезда похвасталась на инстаграм-странице. Согласно фото, Снежана Бабкина выбрала каре и решилась обрезать свои длинные волосы. Помогла актрисе сменить имидж мастерица Юлия Колбина.

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"Супернастрой! Супер я! Спасибо", – лаконично написала Снежана Бабкина, не объяснив причины кардинальных изменений.

Интересно, что для ролей в харьковском театре Снежана Бабкина с легкостью перевоплощается, примеряя различные парики и грим. А вот в обыденной жизни актриса отдает предпочтение черным волосам и идеальной укладке. Однако иногда и жена Сергея Бабкина прибегает к экспериментам, обрезая длинные косы. Так, недавно Снежана подстриглась и предпочитала легкие локоны. Такой имидж она засветила на ежегодной церемонии награждения премии M1 Music Awards.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Сергей Бабкин Красота
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