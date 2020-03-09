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Жена Тимура Мирошниченко чувственно поздравила его с днем рождения: фото

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Популярный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко сегодня, 9 марта, празднует свой день рождения. Ему исполняется 34 года. Любимая ведущего Инна трогательно поздравила его с праздником.

Інна та Тімур одружені вже два роки. Вони щасливі, виховують двох дітей. Дружина у всьому підтримує чоловіка, дарує своє кохання і турботу. На своїй сторінці в інстаграмі Інна опублікувала зворушливе привітання, в якому висловила слова любові та вдячності.

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Тімур Мірошниченко в січні цього року вдруге став татом. Минулого тижня відбулося таїнство хрещення сина Марка. Щасливий татусь ділиться незабутніми митями з прихильниками у мережі. Не залишається осторонь і дружина шоумена. В його день народження вона поширила яскраву фотографію та написала ніжне привітання.

""У мене скасували захід напередодні дня народження і маю декілька вихідних поспіль. Дзвони батькам і кажи, що взяти паспорти і зранку 6 березня були в аеропорті." В цьому короткому тексті увесь ти. Турботливий, сімейний, щедрий, люблячий. Ти створюєш свято для всіх, хто тебе оточує. На роботі і вдома. Ти знаєш, що в житті справді важливо і вмієш це цінувати. Ти щиро та безкорисно любиш. Ти вселяєш спокій та впевненість. Ти змушуєш розцвітати та бачити світ наповненим та гармонійним! Якби мене попросили придумати для тебе образ в кіно, ти був би ангелом, який зійшов з небес. Кохаю тебе настільки сильно, наскільки можуть кохати люди. З днем народження! Обов'язково будь здоровим! А я зроблю все, щоб ти обов'язково був щасливим!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Inna Miroshnychenko (@_inna_mi_)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные родители Звездные романы LifeStyle
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